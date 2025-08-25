Show surpresa do Dudu Nobre agita samba na feira do Gama. Vídeo

Show surpresa do cantor Dudu Nobre agitou quem estava na Feira Permanente do Gama neste domingo (24/8). A apresentação fez parte da comemoração dos 6 anos do evento Tem Samba na Feira, que leva rodas de samba aos domingos.

O evento teve início às 10 horas e atraiu uma multidão. Veja imagens:

Além do Dudu Nobre, a comemoração contou ainda com o grupo Benzadeus e com o artista baiano Eduardo Fora da Mídia. O perfil Tem Samba na Feira também divulgou imagens da apresntação.

O programa Tem Samba na Feira proporciona apresentações musicais gratuitas na feira do Gama.