24/08/2025
Universo POP
Susana Vieira posa de biquíni na Grécia e comemora 83 anos: “Muito amor”
Solteira aos 73, Vera Fischer admite: “Só gosto de homem pobre”
Paola Carosella se pronuncia sobre polêmica com Blogueirinha: “Quais são os limites do humor?”
Amazonense ex-empresária de Gabriela Spanic acusa atriz de ‘A Usurpadora’ de agressão e perseguição
Luan Pereira fala pela 1ª vez sobre confusão envolvendo Dado Dolabella
Luana Piovani se pronuncia após notícias de suposta agressão envolvendo Dado e Wanessa 
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio
Ex-BBB Beatriz Reis revela que continua virgem e diz esperar “momento certo”
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa

Show surpresa do Dudu Nobre agita samba na feira do Gama. Vídeo

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
show-surpresa-do-dudu-nobre-agita-samba-na-feira-do-gama.-video

Show surpresa do cantor Dudu Nobre agitou quem estava na Feira Permanente do Gama neste domingo (24/8). A apresentação fez parte da comemoração dos 6 anos do evento Tem Samba na Feira, que leva rodas de samba aos domingos.

O evento teve início às 10 horas e atraiu uma multidão. Veja imagens:

Além do Dudu Nobre, a comemoração contou ainda com  o grupo Benzadeus e com o artista baiano Eduardo Fora da Mídia. O perfil Tem Samba na Feira também divulgou imagens da apresntação.

O programa Tem Samba na Feira proporciona apresentações musicais gratuitas na feira do Gama.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.