Shrek 5 ganha nova data de estreia após adiamento

O lançamento da nova animação de Shrek foi adiado pela Universal Pictures e DreamWorks Animation. Originalmente previsto para 26 de dezembro de 2026, Shrek 5 agora tem data de estreia marcada para 30 de junho de 2027.

Elenco e história

O filme trará de volta os dubladores clássicos: Mike Myers (Shrek), Eddie Murphy (Burro) e Cameron Diaz (Fiona). A novidade é a atriz Zendaya, que fará sua estreia na franquia, dublando a filha de Shrek. A direção fica por conta de Walt Dohrn e Conrad Vernon.

A nova animação, que promete misturar elementos do clássico “Tão Tão Distante” com toques atuais, deve abordar conflitos de pais com filhos na adolescência. No enredo, os mini-ogros já cresceram, e a trama explorará momentos de atrito, como a de Fiona e sua filha, Felícia.

Reação dos fãs

Apesar da expectativa pelo retorno da franquia, os primeiros teasers do filme geraram opiniões divididas nas redes sociais. Alguns fãs demonstraram descontentamento com a nova aparência dos personagens, enquanto outros viram as mudanças como uma tentativa de conquistar uma nova geração.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.