13 de agosto de 2025
Universo POP
Shrek 5 ganha nova data de estreia após adiamento
TJSP pede bloqueio de R$ 111 mil de Frota e só encontra R$ 0,90
Diarreia de atriz faz voo ser cancelado por insalubridade
Dono da Ultrafarma, preso por corrupção, se casou na Tailândia em 2024
Em meio à polêmica com Hytalo Santos, Felca vira réu por outro vídeo
Novo vídeo mostra detalhes da ação do pastor de calcinha
Dono da Ultrafarma confessou crime e fez acordo milionário dias antes de ser preso
Musa do Flamengo exige foto do bumbum para escolher personal trainer
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
TikTok se manifesta sobre o banimento da conta de Hytalo Santos na plataforma

Shrek 5 ganha nova data de estreia após adiamento

O novo filme, com os dubladores originais, agora tem previsão de lançamento para 30 de junho de 2027

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O lançamento da nova animação de Shrek foi adiado pela Universal Pictures e DreamWorks Animation. Originalmente previsto para 26 de dezembro de 2026, Shrek 5 agora tem data de estreia marcada para 30 de junho de 2027.

Reprodução

Elenco e história

O filme trará de volta os dubladores clássicos: Mike Myers (Shrek), Eddie Murphy (Burro) e Cameron Diaz (Fiona). A novidade é a atriz Zendaya, que fará sua estreia na franquia, dublando a filha de Shrek. A direção fica por conta de Walt Dohrn e Conrad Vernon.

A nova animação, que promete misturar elementos do clássico “Tão Tão Distante” com toques atuais, deve abordar conflitos de pais com filhos na adolescência. No enredo, os mini-ogros já cresceram, e a trama explorará momentos de atrito, como a de Fiona e sua filha, Felícia.

Reação dos fãs

Apesar da expectativa pelo retorno da franquia, os primeiros teasers do filme geraram opiniões divididas nas redes sociais. Alguns fãs demonstraram descontentamento com a nova aparência dos personagens, enquanto outros viram as mudanças como uma tentativa de conquistar uma nova geração.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.