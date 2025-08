Sicredi apresenta soluções completas em opções de cartões e maquininhas durante Expoacre 2025

Transformar relações com o dinheiro por meio de soluções acessíveis e próximas: essa é a proposta do Sicredi na Expoacre 2025. Durante a feira, associados e visitantes têm acesso a produtos que tornam o dia a dia mais prático e seguro, como os cartões Visa Infinite, o Cartão Empresarial e as novas máquinas de pagamento, além de orientação financeira com foco em planejamento e oportunidades.

Para quem busca conveniência e experiências diferenciadas, o Cartão Sicredi Visa Infinite oferece vantagens como acesso a salas VIP em aeroportos, programa de pontos, concierge, proteção de compras e benefícios em viagens e entretenimento. É uma solução pensada para acompanhar o ritmo e o estilo de vida dos associados, com a solidez de uma instituição cooperativa.

Já o Cartão Empresarial se destaca como um recurso estratégico para a gestão financeira de micro e pequenas empresas, facilitando o controle de despesas, a organização de centros de custo e o acesso a linhas de crédito com condições especiais.

Outro destaque da feira são as opções de Máquinas de Cartões e os serviços de domicílio bancário voltados ao público PJ. Com tecnologia integrada, mobilidade e taxas competitivas, as maquininhas oferecem praticidade no recebimento de pagamentos e suporte técnico especializado, com planos que se adaptam ao perfil de cada negócio.

“Nosso propósito na Expoacre é estar perto das pessoas, oferecendo soluções que fazem sentido para o momento de vida e os objetivos de cada um. Os cartões, as maquininhas e todos os nossos produtos estão aqui para facilitar o dia a dia, mas, acima de tudo, queremos transformar a forma como as pessoas se relacionam com o dinheiro, com apoio, orientação e conveniência”, afirma Marina Machado, assessora de desenvolvimento de negócios do Sicredi.

A presença durante a maior feira do estado integra a programação especial do Sicredi, que acontece entre os dias 26 de julho e 3 de agosto, com condições diferenciadas em cartões, seguros, consórcios, previdência, linhas de crédito, investimentos e soluções para o agronegócio. Todas essas facilidades estão disponíveis no estande da feira e também nas agências da cooperativa no Acre, com atendimento consultivo e orientação personalizada.

Mais do que apresentar produtos, o espaço do Sicredi na Expoacre 2025 é um ponto de encontro para troca de experiências, aprendizado e conexão com oportunidades reais, pensado para apoiar quem investe, empreende ou busca mais segurança financeira no dia a dia.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 9 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.800 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

Site do Sicredi: https://sicredi.com.br

Redes Sociais: Facebook | Instagram | Twitter | LinkedIn | YouTube | TikTok