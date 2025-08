Sicredi encerra Expoacre 2025 celebrando experiências e novas oportunidades para toda a comunidade

A participação do Sicredi na Expoacre 2025 foi marcada por conexão, aprendizado e muitas oportunidades. Durante os 9 dias de feira, o estande da Cooperativa se tornou um ponto de encontro para quem buscava soluções financeiras, informação e experiências. Com um ambiente acolhedor, as ações reforçaram a essência do cooperativismo: crescer juntos.

Entre os destaques, a campanha Minha Primeira Conta chamou a atenção de crianças e jovens com atividades lúdicas e educativas sobre educação financeira, incentivando o hábito de planejar desde cedo. A iniciativa reforça o compromisso da instituição financeira em formar gerações mais conscientes financeiramente e preparadas para o futuro.

Outro ponto forte foi a apresentação de soluções de investimento e poupança, pensadas para todos os perfis, desde quem está começando a guardar dinheiro até quem busca diversificar e planejar metas de longo prazo. Além disso, os visitantes puderam conhecer as linhas de crédito do Plano Safra 2025 | 2026, financiamentos para negócios, consórcios, seguros e muito mais, sempre com atendimento próximo e orientação especializada.

As ações da Fundação Sicredi também tiveram destaque, mostrando como a educação cooperativa, por meio do programa A União Faz a Vida, contribui para transformar realidades e fortalecer comunidades.

Visitar site

Para o Sicredi, participar da edição especial de 50 anos da maior feira agropecuária do estado vai além de realizar negócios: é sobre relacionamento e desenvolvimento regional. “Nosso propósito é levar informação e soluções que auxiliem as pessoas a se organizarem melhor financeiramente. Seja com produtos de investimento, linhas de crédito ou orientações sobre como começar a poupar, temos um time preparado para acolher e construir esse futuro com cada visitante”, destacou Kayo Lima, especialista em Desenvolvimento do Cooperativismo.

Com o encerramento da feira, a cooperativa segue à disposição para continuar essa jornada com seus associados e toda a comunidade, por meio de suas agências e canais digitais.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 9 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.800 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

Site do Sicredi: https://sicredi.com.br

Redes Sociais: Facebook | Instagram | Twitter | LinkedIn | YouTube | TikTok