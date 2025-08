Sim ao amor! Casamento Coletivo une 500 casais na Expoacre 2025 neste sábado

Neste sábado (2), a Arena de Shows do Parque de Exposições em Rio Branco será palco de um dos eventos mais tradicionais e emocionantes da Expoacre 2025: o casamento coletivo. A cerimônia, promovida pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) por meio do Projeto Cidadão, vai oficializar a união de 500 casais, com início marcado para as 17h30.

A ação integra a programação social da feira e tem como objetivo proporcionar o direito ao casamento civil para casais que não têm condições de realizar uma cerimônia individual. A iniciativa, que já ocorreu com sucesso em edições anteriores da Expoacre e também na Expoacre Juruá, reforça o compromisso com a cidadania e a inclusão.

O desembargador Samoel Evangelista, coordenador do Projeto Cidadão, destaca que o casamento coletivo vai além da formalização legal. Segundo ele, trata-se de um momento de realização e construção conjunta. “É mais do que assinar um contrato, é uma celebração da vida a dois e do sonho de muitos casais que agora se torna realidade”, afirmou.

A cerimônia será conduzida pela juíza Luana Campos e contará com intérprete de Libras, garantindo acessibilidade ao público com deficiência auditiva. Um padre e um pastor também participarão, realizando uma bênção ecumênica para os noivos. O evento deve reunir familiares, amigos e autoridades, tornando o momento ainda mais especial.

A organização orienta que os casais cheguem com pelo menos uma hora de antecedência. Os noivos poderão escolher entre trajes tradicionais, como vestidos brancos e ternos, ou participar da forma que se sentirem mais confortáveis. O casamento coletivo é considerado um dos pontos altos da programação da Expoacre, reunindo emoção, solidariedade e celebração da cidadania.