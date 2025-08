Sinduscon celebra retomada de investimentos após dez anos sem programa habitacional

O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Acre (Sinduscon), Carlos Afonso, afirmou que o setor voltou a se aquecer no estado com a retomada de investimentos e novos empreendimentos, especialmente após a reativação do programa federal Minha Casa, Minha Vida. A declaração foi feita durante entrevista no espaço da Fieac, na Expoacre 2025.

“A construção civil é o pilar que movimenta toda a economia, porque tudo depende da construção”, afirmou Afonso. Ele destacou que o Minha Casa, Minha Vida tem papel fundamental nesse cenário. “É um programa de fundamental importância para o aquecimento desse mercado. São muitas unidades habitacionais com verbas do governo federal. Os governos municipais e estaduais têm que entrar com uma pequena contrapartida para que a coisa aconteça e os empresários se movimentam.”

Segundo o presidente do sindicato, o Acre já conta com mais de 2.500 unidades contratadas, e as obras já começaram. “Estamos muito felizes porque há mais de dez anos não se tinha um programa habitacional para o estado. Agora estamos com obras a todo vapor”, reforçou.

Carlos Afonso também ressaltou que o setor não depende apenas de recursos públicos. “Hoje, um empreendimento totalmente privado está sendo lançado por jovens empresários, que é um condomínio de galpões na Via Verde. A ideia é evitar que as empresas adentrem nas ruas da cidade com carretas e caminhões. Esse condomínio já está em construção e mostra que a construção civil continua alimentando toda essa cadeia.”

Com a chegada do verão amazônico, o setor prevê maior movimentação. “Esse é o período em que muitas obras começam a andar. Isso acaba fomentando o mercado, gerando emprego e renda”, concluiu.