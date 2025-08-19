19/08/2025
Universo POP
Paola Carosella quebra silêncio sobre romance com Henrique Fogaça
Avião de Lauana Prado faz pouso forçado em Goiás e assessoria dá detalhes
16 dos melhores filmes de 2025 até agora
Virginia quebra o silêncio sobre sua vida após o fim do casamento com Zé Felipe
Faustão apresenta melhora e recebe alta da UTI
Ana Castela denuncia maus-tratos a cavalo e se revolta
Evoney Fernandes pega chave de carro na cueca de Henrique, da dupla com Juliano e vídeo viraliza
Luciano Huck elogia vídeo de Felca que denunciou Hytalo Santos
Bailarina é demitida meses após ser apontada como amante de Zé Felipe
Policiais que fizeram segurança de Hytalo Santos são presos por chacina

Sine: Acre oferece mais de 100 vagas de emprego nesta terça-feira; veja como se candidatar

Para fazer o cadastro no Sine, é necessário apresentar documentos pessoais e comprovantes exigidos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Sistema Nacional de Emprego do Acre (Sine) anuncia, nesta terça-feira (19), um total de 106 vagas de emprego para diversas áreas na capital, Rio Branco.

Os interessados em participar do processo seletivo precisam ter cadastro no Sine. Para isso, é obrigatório apresentar os seguintes documentos: Carteira de Trabalho, comprovante de endereço e de escolaridade, RG/CPF e título de eleitor.

Sine: Acre oferece mais de 140 vagas de emprego nesta terça-feira/Foto: Reprodução

Além do atendimento presencial, o cadastro pode ser realizado de forma prática pelo WhatsApp. Os números disponíveis para contato são:

  • (68) 3324-1519
  • (68) 3223-6502
  • (68) 3224-5094
  • 0800-647-8182

Quem optar pelo atendimento presencial pode se dirigir ao Sine Acre, localizado na Organização em Centros de Atendimento (OCA), na Rua Quintino Bocaiúva, 299, Centro de Rio Branco.

As vagas são rotativas, e o preenchimento pode variar ao longo do dia. Para mais informações, os candidatos podem consultar os canais de atendimento ou visitar o Sine diretamente.

Confira as vagas disponíveis:

PAINEL DE VAGAS -19 DE AGOSTO DE 2025(1)(1)

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.