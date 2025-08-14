14/08/2025
Sinner critica torneio em Cincinnati: “Difícil jogar um bom tênis”

Escrito por Metrópoles
Atual campeão do Masters 1000 de Cincinnati, Jannik Sinner desabafou sobre o torneio. O tenista, que está vivo na busca pelo bicampeonato, teve partida contra Adrian Mannarino paralisada na última quarta-feira (13/8), por conta da chuva.

Número 1 do ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), Sinner destacou a dificuldade de jogar no local por conta das frequentes mudanças de clima e paralisações, o que prejudica a preparação para os jogos.

“Acho que já disse isso no ano passado, mas é muito difícil jogar um bom tênis em Cincinnati. Às vezes venta, outras vezes chove e de repente o sol aparece. Nunca se sabe o que pode acontecer, mas é preciso manter o foco mental”, declarou Sinner ao portal Tennis Channel.

Apesar da crítica, Sinner afirmou que em situações de dificuldade, como a que aconteceu em Cincinnati, é preciso “relaxar a mente” para dar a volta por cima.

“Nesse tipo de partida, você tem que tentar sentir a bola, mas foi muito difícil com o atraso causado pela chuva. Nesses momentos, você tenta relaxar a mente, jogar com o seu time e, quando volta à quadra, tenta recuperar o nível que mostrou antes. Nem sempre é fácil, o tênis tem muitos altos e baixos, então estou muito feliz por estar nas quartas”

Jannik Sinner volta à quadra nesta quinta-feira (14/8), em duelo das quartas de final do Masters 1000 de Cincinnati. Ele encara o canadense Félix Auger-Aliassime, às 16h (de Brasília).

