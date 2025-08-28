“Sistema está pisando no Oruam na cadeia”, lamenta perfil do rapper

Oruam está preso há mais de um mês no Rio de Janeiro e a situação do cantor está gerando certo desespero. O perfil do rapper desabafou, nesta quinta-feira (28/8), sobre o estado ruim em que Oruam se encontra e a bronca sobrou até para outros rappers.

“Orochi e Baby são dois bobões brigando enquanto o sistema está pisando no Oruam na cadeia”, escreveu o responsável pelo perfil de Oruam. “Mauro vai saber de tudo quando sair”, completou o post.

A crítica foi direcionada aos rappers Orochi e Ar Baby, que estão polemizando nas redes sociais com as famosas diss tracks, músicas em que ofendem um ao outro. No Instagram, Poze do Rodo também foi bastante criticado por internautas por não estar se posicionando sobre a prisão de Oruam.

Confira na galeria.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

O post feito pela conta de Oruam

Reprodução 2 de 4

Oruam está preso desde 22 de julho

Reprodução/Redes Sociais 3 de 4

“Orgulho de onde vim”, diz Oruam ao comentar sucesso de novo álbum

Instagram/Reprodução 4 de 4

Oruam

Instagram/Reprodução

Leia também

Vale lembrar que Oruam foi um dos rappers que se posicionou e mobilizou a população do Rio de Janeiro quando Poze do Rodo e Orochi foram presos. Agora, o perfil do rapper esperava a mesma postura dos colegas musicais.

Prisão de Oruam

O cantor Mauro Nepomuceno, mais conhecido como Oruam, foi preso em 22 de julho, no Rio de Janeiro. A ordem de prisão foi emitida pela juíza Ane Cristine Scheele Santos. Oruam responde por tráfico de drogas, associação ao tráfico, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal.

Na ocasião, o delegado Felipe Curi, secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, respondeu aos ataques feitos por Oruam às forças de segurança do RJ. Ele declarou que o homem “não é artista, mas um criminoso”.

“Se alguém tinha dúvidas de que esse elemento era algum tipo de artista periférico ou marginal, hoje nós temos certeza de que se trata de um criminoso, bandido da pior espécie, ligado diretamente ao CV, [facção] da qual o pai dele, conhecido como Marcinho VP, mesmo a distância, chefia estando em presídio federal”, disse.

O delegado também ressaltou que Oruam fez ameaças diretas ao delegado Moysés Santana, responsável pela ação ocorrida na casa de Oruam, e toda a equipe policial. “Agora foi para o Complexo da Penha ficar sob a segurança dos traficantes da facção chefiada pelo pai dele.”

Curi declarou que ficou comprovado que o rapper é um “elemento, marginal e bandido associado à facção criminosa”.