Site nacional diz que Lula cometeu ‘erro histórico’ durante discurso feito no Acre; entenda

O site Gazeta do Povo destacou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cometeu um erro histórico em evento realizado nesta sexta-feira (9), no Acre. Durante seu discurso, o petista afirmou que ele e a ex-presidente Dilma Rousseff fizeram mais obras no estado do que todos os presidentes da República desde 1988 e “até mais que Dom Pedro II”.

“Eu e a Dilma fizemos mais do que [José] Sarney, Fernando Henrique Cardoso, Itamar [Franco], [Fernando] Collor, [Jair] Bolsonaro e até mais do que Dom Pedro II”, disse Lula.

O Gazeta do Povo observou que a comparação não faz sentido historicamente, já que o Acre só foi incorporado ao Brasil em 1903, por meio do Tratado de Petrópolis, assinado com a Bolívia. Dom Pedro II, por sua vez, faleceu 12 anos antes, em 1891, portanto nunca exerceu autoridade sobre o território acreano.

Na mesma fala, Lula também afirmou duvidar que “os últimos 10” presidentes brasileiros tenham feito no Acre “10% das coisas” realizadas por ele e Dilma, ressaltando que só não fez mais que Plácido de Castro, líder da Revolução Acreana.

“Quantas casas foram feitas no governo passado? Alguém, por favor, levanta a mão, se sabe de uma casa que foi feita. Cadê o emprego da Carteira Profissional Verde e Amarela? Cadê a Minha Casa Verde e Amarela?”, questionou o presidente.