Skate. acerta na jogabilidade, mas deixa a desejar em missões e objetivos

O aguardado Skate., conhecido pelo público como Skate 4, promete revolucionar o gênero dos jogos de skate. Desenvolvido pela Full Circle e publicado pela Electronic Arts, o título chega em Acesso Antecipado gratuito no dia 16 de setembro para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e Series S. Uma versão para Android e iPhone (iOS) também está em desenvolvimento para lançamento futuro.

O jogo aposta em um formato sandbox multiplayer massivo e online, com forte participação da comunidade. Entre os recursos, estão a personalização de skatistas, editor de replays e um sistema de construção de pistas. Cosméticos podem ser desbloqueados por progressão ou adquiridos com a moeda premium “Notas de San Van”, sem loot boxes ou vantagens pagas de gameplay.

História e ambientação

A trama se passa em San Vansterdam, cidade fictícia que perdeu sua essência após a chegada da corporação M-Corp, responsável por transformar o local em um polo corporativo. Após um escândalo de criptomoedas, a empresa é expulsa e skatistas assumem o conselho da cidade, com o objetivo de resgatar a cultura das ruas.

O mapa inicial conta com quatro bairros distintos: Jardim Eldorado, Vila da Crista, Mercado do Milhão e Cais dos Tijolos. Novas áreas serão adicionadas de forma gratuita em futuras atualizações.

Gameplay e recursos

A grande estrela do game é a jogabilidade. O clássico sistema Flick-It, que utiliza os analógicos para executar manobras realistas, está de volta e ainda mais fluido, embora exija controle mesmo no PC. A EA também adicionou o Posicionamento Rápido, que permite inserir rampas, corrimãos e obstáculos em tempo real, ampliando a criatividade da comunidade.

A personalização de personagens recebeu melhorias: é possível escolher tipos de corpo, rostos, estilos de cabelo, roupas e acessórios sem restrições de gênero. O progresso libera novas opções estéticas, além de pranchas exclusivas. San Vansterdam é dividida em quatro bairros — Foto: Divulgação/EA

Remover imagem destacadaVocê pode personalizar seu skatistas com aparência, roupas, acessórios, pranchas e mais — Foto: Divulgação/EA

Primeiras impressões

O TechTudo testou a Beta de Skate. a convite da EA. O jornalista Adriano Assumpção destacou que a jogabilidade é “incrível e fluida”, superior a qualquer título anterior da série. Segundo ele, voltar ao Skate 3 após a experiência tornou o clássico “praticamente injogável”.

Apesar disso, a análise ressalta problemas: o mapa ainda parece inacabado, as missões e objetivos são pouco inspirados, e a campanha carece de profundidade. A expectativa, segundo Assumpção, é que o conteúdo seja constantemente atualizado, como a própria EA prometeu.

Requisitos mínimos

Ainda não foram divulgados oficialmente, mas por se tratar de um sandbox com gráficos estilizados, é provável que processadores Intel Core i5 ou Ryzen 5, 8 GB de RAM e placas intermediárias sejam suficientes para rodar o título com bom desempenho.

📌 Fonte: EA, GamesRadar+, PCGamesN, Steam e TechTudo

✍️ Redação ContilNet Games