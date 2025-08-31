Sobrinho revela reação de socialite à prisão de ex-motorista: “Alívio”

Após meses de procura, o ex-motorista da socialite Regina Lemos Gonçalves, José Marcos Chaves Ribeiro, foi preso nessa sexta-feira (29/8). Para a surpresa de familiares e amigos da herdeira da empresa de baralhos Copag, o acusado de tentativa de homicídio, sequestro, cárcere privado e maus-tratos estava em uma das propriedades da mulher de 89 anos, na Rua Capuri, em São Conrado, no Rio de Janeiro.

Quando soube da prisão de José Marcos, a coluna Claudia Meireles acionou um dos sobrinhos de Regina, o estilista brasiliense Álvaro O’hara. Em entrevista, o parente da socialite comentou que a tia ficou “assustada com tudo” o que aconteceu na sexta-feira (29/8). “Ela estava apreensiva e chorosa. Inclusive, desacreditou no começo, mas, quando viu a fotografia [do ex-motorista], ficou tranquila e aliviada”, revelou.

A socialite está com 89 anos

Regina Lemos Gonçalves vive uma situação financeira complicada

Ela foi vítima de cárcere privado

Regina Lemos Gonçalves e Narcisa Tamborindeguy

Álvaro salientou que a prisão do ex-motorista foi um passo importante, já que José Marcos estava foragido da justiça desde novembro do ano passado.

O sobrinho de Regina Lemos Gonçalves frisou que José Marcos fez “muito mal” para a tia. “Não são só os crimes, há várias outras coisas, como os traumas mentais. Ela está com depressão, é muito sofrida”, garantiu.

“Eu estou com a minha tia e fico aliviado, muito aliviado, que ele está preso. Desde que ele entrou na vida dela, foi desgraça, problemas e a causa dela ficar com a saúde tão debilitada. Hoje, ela está com depressão, mas antes era uma mulher com bastante amor pela vida. Tem dias que falo: ‘Vamos levantar e pentear o cabelo nem que seja para ficar em casa’”, conta o estilista.

Ex-motorista da socialite Regina Lemos Gonçalves, José Marcos Chaves Ribeiro foi preso

Relembre o caso

O ex-motorista estava foragido desde o ano passado

Curatela

Álvaro O’hara pontuou que a curatela da tia está com outro sobrinho de Regina, Carlos Queiroz. “Ele é filho da tia Painna”, disse. Atualmente, todo o suporte financeiro e série de cuidados oferecidos para a socialite vêm do irmão, Benedicto Julio Lemos, de 85 anos, e da cunhada, Dora Lemos. Segundo o estilista brasiliense, a tia tem recebido todo o auxílio necessário.

“Quem está cuidando da minha tia é o irmão dela, Benedicto Julio Lemos, também chamado de Dito Lemos, e a cunhada dela, Dora Lemos. Eles dão todo o suporte financeiro, pagam todas as contas, e são muitas. A Regina é uma mulher cara! Ela tem cuidador, ajudante, a comida da melhor qualidade. Eles estão mantendo a vida dela como sempre teve”, frisou o sobrinho da socialite.

A socialite rodeada dos amigos no apartamento no Edifício Chopin

Prisão

Ex-motorista da socialite Regina Lemos Gonçalves, José Marcos Chaves Ribeiro foi preso, durante a Operação Dama de Ouros. Foragido desde novembro do ano passado, ele estava em uma das casas da herdeira da empresa de baralhos Copag, na Rua Capuri, em São Conrado, no Rio de Janeiro.

Antes de ser preso por agentes da 12ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro, fixada em Copacabana, e do 23º Batalhão de Polícia Militar (BPM), situado no Leblon, José Marcos foi encontrado dormindo no sofá da sala da propriedade, conforme contou o delegado Ângelo Lages à coluna Claudia Meireles.

