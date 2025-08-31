Socialite Regina Lemos celebra prisão de motorista que furtou fortuna

A polícia prendeu nesta sexta-feira (29/8), no Rio de Janeiro, José Marcos Chaves Ribeiro, ex-motorista da socialite Regina Lemos Gonçalves. Ele estava foragido desde novembro de 2024 e responde por crimes como tentativa de feminicídio, sequestro e cárcere privado, violência psicológica e furto qualificado. Ao Fantástico, da TV Globo, a herdeira comemorou a prisão do ex-funcionário.

O ex-motorista foi alvo da Operação Dama de Ouro e foi localizado em uma das residências pertencentes à socialite. José Marcos foi motorista de Regina Lemos, de 88 anos, e é acusado pela família de ter mantido a idosa, durante 10 anos, isolada dentro do próprio apartamento, em Copacabana, sem contato com amigos e parentes.

Em entrevista ao Fantástico neste domingo (31/8), a socialite falou da felicidade ao ver o ex-motorista preso. “Felicíssima, porque agora eu não estou mais com medo”, disse. “Eu sofri muito com ele. Comia mal. Emagreci tanto que quando eu fugi e fui na casa do meu irmão ele não me reconheceu”, ressaltou a herdeira.

Além disso, Regina negou qualquer relacionamento com o ex-motorista. “Mentira. Nunca deixei. Agora, era só alguém vir tirar uma fotografia que ele vinha e encostava em mim. Mas namorado, não. Nunca. Deus sabe o que ele merece. Estou morrendo de tanta alegria”, encerrou.

Regina Lemos é viúva e herdeira do empresário Nestor Gonçalves, fundador da Copag, marca de cartas de baralho. Hoje em dia, porém, sobrevive com a ajuda financeira de familiares, já que sua fortuna, de acordo com a polícia, praticamente desapareceu. O ex-motorista é acusado de desviar dinheiro da ex-patroa.

Os familiares de Regina afirmam que José Marcos forçou a socialite a assinar um documento de união estável, em que aparece como herdeiro. À época do falecimento de Nestor, o patrimônio deixado para Regina chegou a ser avaliado em US$ 500 milhões, o equivalente a R$ 2,5 bilhões em cotação atual.