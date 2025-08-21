Socorro Neri é eleita a Melhor Deputada do Acre pelo Prêmio Congresso em Foco 2025

Na noite desta quarta-feira (20), o Teatro Nacional de Brasília sediou a cerimônia do Prêmio Congresso em Foco 2025, que reconhece parlamentares por sua atuação e compromisso com a população.

A deputada federal Socorro Neri destacou-se novamente ao ser eleita, desta vez por votação popular, como a Melhor Deputada do Acre. Em 2024, Neri já havia sido reconhecida pelo Júri Técnico como uma das 10 parlamentares mais atuantes do Congresso.

“Em missão na Colômbia, não pude comparecer à solenidade. Mas estou com o coração cheio de gratidão pelo reconhecimento dos amigos ao nosso mandato do bem coletivo”, afirmou a deputada.

O prêmio reflete a percepção da população sobre o trabalho de Socorro Neri, que tem se dedicado a projetos voltados ao desenvolvimento do Acre e à defesa de políticas públicas que beneficiam a sociedade.