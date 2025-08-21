21/08/2025
Universo POP
Vídeo mostra Gato Preto nu e acompanhado de duas mulheres ao ser detido após acidente
“Me descartou como lixo”: relembre a polêmica noite de Andressa Urach e Cristiano Ronaldo
Jessie J desabafa sobre impactos do câncer de mama na relação com o filho: “Sinto que não posso ser mãe”
Porsche de Gato Preto foi quitada um dia antes de acidente em São Paulo
“Tu é santa?”, rebate Bia Miranda após críticas da mãe de Deolane sobre acidente
Pacificador, Luiz Gonzaga e mais: veja as estreias imperdíveis da semana
Tatá Werneck se irrita após ter mensagem exposta por ator em rede social
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira
Casa ocean: mansão de Oruam é colocada à venda por R$ 40 milhões
Bia Miranda: “isso é lixo, a gente arca com a responsabilidade”

Socorro Neri é eleita a Melhor Deputada do Acre pelo Prêmio Congresso em Foco 2025

Eleita por votação popular, Socorro Neri recebe reconhecimento pelo trabalho no Acre

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Na noite desta quarta-feira (20), o Teatro Nacional de Brasília sediou a cerimônia do Prêmio Congresso em Foco 2025, que reconhece parlamentares por sua atuação e compromisso com a população.

Deputada Socorro Neri é eleita a Melhor Deputada do Acre pelo Prêmio Congresso em Foco 2025/Foto: Redes Sociais

A deputada federal Socorro Neri destacou-se novamente ao ser eleita, desta vez por votação popular, como a Melhor Deputada do Acre. Em 2024, Neri já havia sido reconhecida pelo Júri Técnico como uma das 10 parlamentares mais atuantes do Congresso.

“Em missão na Colômbia, não pude comparecer à solenidade. Mas estou com o coração cheio de gratidão pelo reconhecimento dos amigos ao nosso mandato do bem coletivo”, afirmou a deputada.

O prêmio reflete a percepção da população sobre o trabalho de Socorro Neri, que tem se dedicado a projetos voltados ao desenvolvimento do Acre e à defesa de políticas públicas que beneficiam a sociedade.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.