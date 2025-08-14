Soja e milho puxam projeção da safra de grãos, que deve bater recorde

Estimativa divulgada nesta quinta-feira (14/8) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) indica que a safra brasileira de grãos 2024/2025 deve bater seu recorde histórico, alcançando 345,9 milhões de toneladas.

Caso se confirme, o resultado vai superar em 47,7 milhões de toneladas a última safra do país. Os números fazem parte do 11º Levantamento de Safra, divulgado pela Conab.

A projeção anterior, divulgada em julho, apontava para uma safra de 339,6 milhões de toneladas de grãos produzidos no país.

O que diz a Conab

Por meio de nota, a Conab afirmou que o aumento na estimativa para a safra 2024/2025 se deve, entre outros fatores, ao crescimento de 2,5% da área plantada, que deve atingir 81,9 milhões de hectares.

Segundo a entidade, o ganho médio de produtividade nas lavouras do país deve ser de 4,214 toneladas por hectare.

Milho e soja puxam a produção

Ainda de acordo com o levantamento da Conab, a alta na produção brasileira deve ser puxada por milho e soja. Somados, ambos devem responder por 43,4 milhões de toneladas a mais do que o volume registrado na safra anterior.

“Os investimentos dos produtores na cultura, a partir da disponibilização de crédito via Plano Safra, aliados às boas condições climáticas na maioria das regiões produtoras, justificam a produção recorde da oleaginosa no país”, diz a Conab.

A entidade estima que a colheita da soja deve ficar em 169,7 milhões de toneladas, o que representaria um crescimento de 14,8% em relação à temporada anterior. A colheita de milho, por sua vez, deve somar 137 milhões de toneladas.

“Em Mato Grosso, principal estado produtor do cereal, a colheita se encaminha para a finalização com uma produção estimada de 53,55 milhões de toneladas, o que representa 49% da produção total do milho segunda safra no país”, afirma a nota da Conab.