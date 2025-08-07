Solidariedade em destaque: leilão Direito de viver em prol do Hospital de Amor anuncia sua 12ª edição em setembro

8 de agosto de 2025
Reconhecido por mobilizar pecuaristas, empresários e toda a comunidade acreana, o Leilão Beneficente Direito de Viver chega a mais uma edição com o objetivo de fortalecer a luta contra o câncer no estado. Neste ano, o evento será realizado no dia 6 de setembro, a partir das 12:30h, na Maison Borges, em Rio Branco, reunindo pessoas que acreditam no poder da colaboração para transformar vidas.

Além dos tradicionais lotes de animais de alta genética, o leilão promete momentos emocionantes com a disputa por itens especiais doados, entre eles um violão autografado exclusivamente pelo cantor Gustavo Lima e pela consagrada dupla Jorge & Mateus, um atrativo que deve despertar a emoção dos fãs e elevar os lances da tarde.

Para Júnior Aielo, coordenador do leilão beneficente, o evento representa muito mais do que uma ação solidária: “O Leilão Direito de Viver é muito mais do que um evento, é um movimento de solidariedade que salva-vidas. Cada lance representa esperança para quem enfrenta a luta contra o câncer. Neste ano, além dos tradicionais lotes de gado, teremos itens especiais, como um violão com autógrafo exclusivo da dupla Jorge & Mateus, que com certeza será um grande destaque. Contamos com a presença de todos para podermos manter e ampliar o atendimento humanizado oferecido pelo Hospital de Amor no Acre.”

Toda a arrecadação será destinada à manutenção e expansão dos serviços oferecidos pelo Hospital de Amor, garantindo mais diagnósticos precoces, tratamentos eficazes e qualidade de vida para os pacientes que enfrentam o câncer no Acre.

Durante o evento, o público presente poderá desfrutar de um delicioso churrasco, proporcionando um momento de confraternização e celebração da solidariedade. O Leilão Direito de Viver é uma oportunidade única para unir forças em prol da vida e fazer parte de uma causa que transforma realidades.

Serviço:

Local: Maison Borges, Rio Branco (AC)
📅 Data: 6 de setembro de 2025
🕗 Horário: 12:30h

