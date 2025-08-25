Solteira aos 73, Vera Fischer admite: “Só gosto de homem pobre”

O furacão está calmo. Aos 73 anos, Vera Fischer, que admite já ter sido “mais frenética”, agora prefere a tranquilidade da própria companhia. Solteira, a atriz conta que gosta de flertar, mas garante que sabe lidar sozinha com a solidão.

“Eu tenho minhas manias, gosto de ficar em casa, rir com meus amigos. E, olha, a mulher saudável hoje se resolve sozinha, viu, querido? Agora, não vou mentir, gosto de um flerte. Mas não passa disso. Se chegar perto e chamar para jantar, não vou (risos)!”, disse em entrevista à Veja SP.

Vera está em cartaz em São Paulo com a peça O Casal Mais Sexy da América, que estreou na última sexta-feira. Em meio à nova temporada no teatro, ela também comentou sobre rumores envolvendo sua vida pessoal.

Questionada sobre o boato mais inusitado que já ouviu a seu respeito, respondeu sem rodeios: “‘Ah, ela casou com um bilionário’. Onde isso? Eu só gosto de homem pobre (risos)”.