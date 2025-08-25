24/08/2025
Universo POP
Solteira aos 73, Vera Fischer admite: “Só gosto de homem pobre”
Paola Carosella se pronuncia sobre polêmica com Blogueirinha: “Quais são os limites do humor?”
Amazonense ex-empresária de Gabriela Spanic acusa atriz de ‘A Usurpadora’ de agressão e perseguição
Luan Pereira fala pela 1ª vez sobre confusão envolvendo Dado Dolabella
Luana Piovani se pronuncia após notícias de suposta agressão envolvendo Dado e Wanessa 
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio
Ex-BBB Beatriz Reis revela que continua virgem e diz esperar “momento certo”
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa
Esposa de cantor sertanejo é investigada por lavar R$ 3 milhões do PCC

Solteira aos 73, Vera Fischer admite: “Só gosto de homem pobre”

Atriz volta aos palcos em São Paulo, diz que lida bem com a solidão e prefere ficar sozinha a aceitar convites para jantar

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O furacão está calmo. Aos 73 anos, Vera Fischer, que admite já ter sido “mais frenética”, agora prefere a tranquilidade da própria companhia. Solteira, a atriz conta que gosta de flertar, mas garante que sabe lidar sozinha com a solidão.

Solteira aos 73, Vera Fischer admite: “Só gosto de homem pobre”. Foto: Reprodução

“Eu tenho minhas manias, gosto de ficar em casa, rir com meus amigos. E, olha, a mulher saudável hoje se resolve sozinha, viu, querido? Agora, não vou mentir, gosto de um flerte. Mas não passa disso. Se chegar perto e chamar para jantar, não vou (risos)!”, disse em entrevista à Veja SP.

Vera está em cartaz em São Paulo com a peça O Casal Mais Sexy da América, que estreou na última sexta-feira. Em meio à nova temporada no teatro, ela também comentou sobre rumores envolvendo sua vida pessoal.

Questionada sobre o boato mais inusitado que já ouviu a seu respeito, respondeu sem rodeios: “‘Ah, ela casou com um bilionário’. Onde isso? Eu só gosto de homem pobre (risos)”.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.