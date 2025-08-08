Sondada para “A Fazenda”, Karin Hils reage: “Eu gosto é de assistir”

Karin Hils, ex-Rouge, marcou presença na estreia do musical “DreamGirls”, no Teatro Santander, em São Paulo, e conversou com a repórter do portal LeoDias, Jana Nunes sobre o convite que recebeu para participar da nova edição de “A Fazenda”. A artista apontou que apesar da ligação da produção, preferiu recusar e afirmou que gosta de assistir e comentar sobre o reality.

“Acho que ficaram sabendo e tendo uma expectativa antes de mim. Porque eu realmente recebi uma ligação no dia que eu estava dando uma entrevista para o Leo Dias lá no meu camarim, em Wicked. Eu tinha recebido uma ligação, eu peguei e falei. Mas eu até então não tinha recebido convite nenhum, não, veio um telefonema, com uma sondagem”, explicou Karin.

Karin Hils abortou um filho após entrar para o grupo Rouge

A artista disse que apesar do telefonema, sua assessoria negou: “Eu normalmente não respondo, não”, falou, e em seguida, contou a resposta de sua equipe: “[Falou] que não era o momento, que eu estou muito bem, obrigada, e tem “Wicked”.

“Mas eu desejo muita boa sorte. Vou continuar no meu lugar cativo, que é quando eu tenho tempo de comentar reality que eu adoro essa coisa. Eu sou uma telespectadora comum, mas eu acho que eu devo despertar alguma curiosidade das pessoas porque minha opinião sempre é muito parecida com a do povão e eu gosto de assistir, de falar mesmo”, revelou.