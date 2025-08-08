8 de agosto de 2025
Universo POP
Amigo de Renato Góes denuncia ter sido internado à força com a ajuda do ator
Esquema bilionário: Influenciadores ganham com a “cláusula da desgraça alheia”
Antes e depois: transformações dos famosos ao longo dos anos
Escândalo do Jogo do Tigrinho: Influencers movimentaram mais de R$ 4 bilhões
Justiça mantém rapper Oruam preso e nega habeas corpus
Padre de 186 kg compartilha luta contra obesidade e motiva fiéis
Destaques da semana: Alien, Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda e mais estreias para o cinema e streaming
Bia Miranda e 14 influencers são alvo por divulgação do “jogo do tigrinho”
Última hora: Faustão é internado em São Paulo e filho cancela festa
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira

Sondada para “A Fazenda”, Karin Hils reage: “Eu gosto é de assistir”

Escrito por Portal Leo Dias
sondada-para-“a-fazenda”,-karin-hils-reage:-“eu-gosto-e-de-assistir”

Karin Hils, ex-Rouge, marcou presença na estreia do musical “DreamGirls”, no Teatro Santander, em São Paulo, e conversou com a repórter do portal LeoDias, Jana Nunes sobre o convite que recebeu para participar da nova edição de “A Fazenda”. A artista apontou que apesar da ligação da produção, preferiu recusar e afirmou que gosta de assistir e comentar sobre o reality. 

 

“Acho que ficaram sabendo e tendo uma expectativa antes de mim. Porque eu realmente recebi uma ligação no dia que eu estava dando uma entrevista para o Leo Dias lá no meu camarim, em Wicked. Eu tinha recebido uma ligação, eu peguei e falei. Mas eu até então não tinha recebido convite nenhum, não, veio um telefonema, com uma sondagem”, explicou Karin. 

Veja as fotos

Reprodução: Instagram
Karin HilsReprodução: Instagram
Karin Hils abortou um filho após entrar para o grupo Rouge (Reprodução: Instagram)
Karin Hils abortou um filho após entrar para o grupo Rouge (Reprodução: Instagram)
Portal LeoDias
Portal LeoDias
Foto: Portal LeoDias
Karin HilsFoto: Portal LeoDias

Leia Também

A artista disse que apesar do telefonema, sua assessoria negou: “Eu normalmente não respondo, não”, falou, e em seguida, contou a resposta de sua equipe: “[Falou] que não era o momento, que eu estou muito bem, obrigada, e tem “Wicked”. 

 

“Mas eu desejo muita boa sorte. Vou continuar no meu lugar cativo, que é quando eu tenho tempo de comentar reality que eu adoro essa coisa. Eu sou uma telespectadora comum, mas eu acho que eu devo despertar alguma curiosidade das pessoas porque minha opinião sempre é muito parecida com a do povão e eu gosto de assistir, de falar mesmo”, revelou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

“O PT não pode querer tudo”, diz Jorge Viana sobre candidatura ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.