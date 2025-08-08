8 de agosto de 2025
Sonho interrompido: piloto de RO morre em queda de avião em Mato Grosso

Recém-formado, João Pedro Nunes Vieira tinha 33 anos e sonhava em trabalhar na aviação agrícola quando a aeronave experimental que pilotava caiu em uma área rural

O piloto João Pedro Nunes Vieira, de 33 anos, natural de Porto Velho (RO), morreu na quarta-feira (7) na queda de um avião experimental em uma área rural de Sorriso, no norte de Mato Grosso. O acidente aconteceu na zona rural de Colniza, e a aeronave pegou fogo e ficou destruída após a queda.

Segundo o irmão da vítima, João Vitor Vieira, o interesse de João Pedro pela aviação surgiu na infância. Ele havia concluído recentemente o curso de piloto e tinha como principal objetivo trabalhar com aviação agrícola.

Avião experimental caiu próximo de aeroporto particular de Colniza (MT) — Foto: Polícia Militar

Trajetória e conquista do sonho

Órfão desde os oito anos, João Pedro foi criado pela avó e era descrito como uma pessoa alegre e muito apegada à família. “Ele foi construindo a história na aviação, trabalhando em busca de alcançar esse objetivo (…) e ele conseguiu”, lembrou o irmão.

Apesar de ter morrido pouco tempo depois de realizar o sonho de se tornar piloto, a família guarda com orgulho a trajetória de esforço e dedicação de João Pedro. “Ele batalhou muito para conquistar o seu objetivo e conseguiu. Amamos muito ele”, disse João Vitor.

João Pedro Nunes Vieira, de 33 anos — Foto: Arquivo Pessoal

João Pedro Nunes Vieira, de 33 anos — Foto: Arquivo Pessoal

Avião caiu em MT — Foto: Silvane Alves

Avião caiu em MT — Foto: Silvane Alves

