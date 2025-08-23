23/08/2025
Sonho realizado: Polícia Federal realiza ação especial para surpreender fã mirim em CZS; veja

A família conta que Arthur sempre expressou o desejo de um dia trabalhar na instituição em sua cidade

Um momento de grande emoção marcou a vida do pequeno Arthur Silva Araújo, de Cruzeiro do Sul, que recebeu uma visita inesperada de agentes da Polícia Federal. Admirador da corporação, o menino foi surpreendido com uma ação especial que transformou parte de seu sonho em realidade.

O garoto foi surpreendido pela PF/Foto: Reprodução

Durante o encontro, Arthur recebeu como presentes simbólicos uma moeda com o brasão da instituição e uma miniatura de uma viatura da PF. Segundo a família, os gestos representam um grande incentivo para que ele continue acreditando em seus objetivos.

A admiração do menino pela Polícia Federal não é recente. A família conta que Arthur sempre expressou o desejo de um dia trabalhar na instituição em sua cidade, um sonho que ele compartilha com outras crianças da região.

 

