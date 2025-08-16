15/08/2025
Soníria Campos é empossada como desembargadora do TJDFT

A juíza de direito substituta de 2º grau Soníria Campos D’Assunção tomou posse, nesta sexta-feira (15/8), como nova desembargadora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT).

A magistrada foi promovida, por unanimidade, pelo Tribunal Pleno do TJDFT, pelo critério de merecimento, no dia 8 de julho. A desembargadora ocupará a vaga do desembargador J.J. Costa Carvalho, que faleceu em maio deste ano.

Ela foi empossada pelo desembargador Waldir Leôncio Júnior, presidente da Corte, durante uma cerimônia no Auditório Ministro Sepúlveda Pertence. Soníria recebeu a comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios, em seu grau máximo — Grão Colar.

Em seguida, a magistrada foi conduzida pelos desembargadores Cruz Macedo, decano do Tribunal, e Maurício Miranda, último desembargador empossado, ao lugar de assento.

No discurso de boas-vindas, o presidente do TJDFT destacou a trajetória da nova desembargadora, “marcada pelo estudo diligente, pelo labor incansável e pela sensibilidade humana, que já é testemunho eloquente de sua vocação”.

O magistrado ressaltou que a chegada de Soníria Campos enriquece a composição do Pleno do TJDFT e os valores que o Tribunal deseja preservar e cultivar: “coragem para inovar, firmeza no julgamento e sensibilidade diante das dores humanas”.

Compuseram a mesa de honra a vice-governadora do DF, Celina Leão (PP), o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF), desembargador Jair Soares, a procuradora-geral de Justiça em exercício do Distrito Federal e Territórios, Selma Sauerbronn, e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional DF (OAB-DF), Paulo Maurício Siqueira.

Quem é Soníria Campos?

Natural de Brasília, Soníria Campos D’Assunção concluiu o curso de Direito na AEUDF e cursou a Escola Superior do Ministério Público. Ingressou na magistratura do DF em 1995. A magistrada foi juíza auxiliar na Corregedoria Nacional de Justiça, onde coordenou o Programa Nacional de Governança Diferenciada das Execuções Fiscais.

No TJDFT, criou o programa para a execução fiscal. A iniciativa venceu o Prêmio Conciliar é Legal, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e o Prêmio Nacional de Educação Fiscal, da ESAF/Ministério da Fazenda em parceria com a Febrafite.

Soníria Campos D’Assunção já integrou a 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF. Em sua última atuação como juíza substituta de 2º grau, integrou a 6ª Turma Cível e a 2ª Câmara Cível do TJDFT. A magistrada também foi membro titular do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF).

Antes de ingressar na magistratura, Soníria Campos D’Assunção trabalhou na Câmara Legislativa (CLDF), na 1ª Legislatura, e participou da elaboração da Lei Orgânica do Distrito Federal.

