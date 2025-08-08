8 de agosto de 2025
Universo POP
Sorriso no perigo: pescador coberto de sangue viraliza após ataque de tubarão

Um pescador submarino na Flórida, Chance Armand, foi mordido no joelho por um tubarão-touro de 2,5 metros, mas manteve o bom humor e sorriu para a foto

Um pescador submarino da Flórida, nos EUA, viralizou nas redes sociais após ser atacado por um tubarão. Chance Armand foi mordido no joelho esquerdo, mas apareceu sorrindo em uma foto impressionante, coberto de sangue, fazendo o gesto de “hang loose”.

O ataque aconteceu no último domingo (3/8), enquanto ele mergulhava na região de Pensacola Pass.

Reprodução/Facebook

O ataque e a recuperação

Em entrevista à emissora WALA, Armand contou que tinha acabado de fisgar um peixe quando o tubarão-touro veio em sua direção. Ele não teve tempo de reagir e colocou o joelho entre ele e o animal, que o mordeu e soltou logo em seguida. “Acho que ele percebeu que eu não era o que ele queria e foi embora”, disse.

Com a ajuda dos amigos, que improvisaram um torniquete com uma camiseta, um elástico de arpão e uma faca, ele conseguiu voltar ao barco. Foi nesse momento que a foto dele sorrindo foi tirada.

Já no hospital, outras imagens mostram Armand ainda mais tranquilo. “Não houve dano em tendões, ossos ou artérias. Foi só um corte grande e feio”, afirmou. Ele teve alta em menos de 24 horas e já planeja voltar ao mar em breve, desta vez com um kit de primeiros socorros.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

