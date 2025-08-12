Sorteio das quartas de final da Copa do Brasil acontece nesta terça

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil será realizado nesta terça-feira (12/8), a partir das 11h30. O evento, que acontecerá na sede da CBF no Rio de Janeiro, definirá os confrontos da próxima fase e o chaveamento até a grande final.
O sorteio não será dividido por potes, o que significa que todas as equipes podem se enfrentar sem restrição.
Times classificados
Os sete times que se classificaram para as quartas de final são:
- Athletico-PR
- Atlético-MG
- Bahia
- Botafogo
- Corinthians
- Cruzeiro
- Fluminense
Antes do sorteio da categoria masculina, também serão definidos os duelos das oitavas de final da Copa do Brasil feminina, às 10h. As partidas das quartas de final masculinas estão previstas para os dias 27 de agosto e 11 de setembro. Já os jogos femininos estão marcados para 17 de setembro.
Fonte: CBF
Redigido por Contilnet.