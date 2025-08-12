12 de agosto de 2025
Universo POP
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos
Dono da Ultrafarma e executivo da Fast Shop são presos
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta terça-feira
Cantora acusa influencer de agressão na gravidez: “Comecei a sangrar”
Listão na tela: confira quem são os participantes do MasterChef Celebridades
Tendência inusitada: jovens usam chupetas para aliviar estresse

Sorteio das quartas de final da Copa do Brasil acontece nesta terça

Sete times disputam as vagas com o chaveamento definido na sede da CBF

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil será realizado nesta terça-feira (12/8), a partir das 11h30. O evento, que acontecerá na sede da CBF no Rio de Janeiro, definirá os confrontos da próxima fase e o chaveamento até a grande final.

O sorteio não será dividido por potes, o que significa que todas as equipes podem se enfrentar sem restrição.

Times classificados

Os sete times que se classificaram para as quartas de final são:

  • Athletico-PR
  • Atlético-MG
  • Bahia
  • Botafogo
  • Corinthians
  • Cruzeiro
  • Fluminense

Antes do sorteio da categoria masculina, também serão definidos os duelos das oitavas de final da Copa do Brasil feminina, às 10h. As partidas das quartas de final masculinas estão previstas para os dias 27 de agosto e 11 de setembro. Já os jogos femininos estão marcados para 17 de setembro.

Friedemann Vogel/Getty Images

Fonte: CBF

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Acre registra mais de 2 mil casos de violência contra a mulher no primeiro semestre de 2025

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.