22/08/2025
Sósia de Bolsonaro marca presença na filiação de Bittar ao PL, na capital acreana

O sósia destacou a importância do senador para as pautas defendidas pelo partido

O ato de filiação do senador Márcio Bittar ao Partido Liberal (PL), realizado nesta sexta-feira (22) no auditório da Uninorte, em Rio Branco, contou não apenas com lideranças políticas locais e nacionais, mas também com uma presença inusitada que chamou a atenção do público: o sósia do ex-presidente Jair Bolsonaro, seu Amilca, militar aposentado.

Conhecido pela semelhança física e pelo jeito de falar parecido com o ex-presidente, Amilca aproveitou o momento para brincar com a própria fama. “É, o pessoal parece que anda meio ruim da vista, né? A gente, é um posicionamento que a gente tomou também de aderir isso aí e pra mim é um prazer muito grande ser sósia de uma pessoa que todo o Brasil gosta, né?”, disse.

Ao comentar a filiação de Bittar ao PL, o sósia destacou a importância do senador para as pautas defendidas pelo partido. “É uma oportunidade muito grande que o PL está tendo, de ter uma pessoa como o senador Márcio Bittar, uma pessoa que está brigando com todas as forças para nos representar bem, para resolver os nossos problemas. Principalmente nós que fomos presos no dia 9 de janeiro e ele foi uma das pessoas que bateram muito no sistema para nos libertar”, afirmou.

Encerrando sua fala em tom de imitação de Bolsonaro, Amilca reforçou sua visão política. “Nós vamos continuar com essa guerra, com essa briga com o nosso país, porque nós precisamos disso aí em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Tá ok?”, declarou, reproduzindo o bordão característico do ex-presidente.

Veja o vídeo:

