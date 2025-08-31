SP: homem é preso por violência doméstica após agredir esposa e filha

Policiais militares prenderam um homem em flagrante por violência doméstica após ele agredir e ameaçar com uma faca a esposa e a filha nesse sábado (31/8) em uma residência no Parque São Bento, em Sorocaba, interior de São Paulo.
O suspeito, que resistiu à abordagem policial, estava visivelmente embriagado no momento da prisão, segundo os agentes do 55º BPM/I.
Diante do risco, os policiais entraram na casa e contiveram o agressor.
O indivíduo foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher, onde permaneceu preso pelos crimes de lesão corporal, ameaça, injúria e violência doméstica.
O Metrópoles procurou a Secretaria da Segurança Pública para mais informações sobre o caso, mas não obteve resposta até o fechamento desta reportagem. O espaço segue aberto.