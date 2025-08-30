SP: pit-bull ataca homem de 78 anos que levava bisneta à escola. Vídeo

Pedro Henrique Prates de Carvalho, de 78 anos, foi atacado por um pit-bull enquanto levava a sua bisneta de 7 anos para a escola em Vista Alegre do Alto, no interior de São Paulo, na tarde de segunda-feira (25/8).

Ao Metrópoles, o delegado Marcelo Lorenço dos Santos informou que o acidente aconteceu após uma criança ter aberto o portão da casa, deixando o cachorro sair.

Câmeras de segurança registraram o ataque. No vídeo, é possível ver a criança subindo em um banco momentos antes de o bisavô ser derrubado pelo animal. Veja:

Apesar dos ferimentos severos no braço, Pedro Henrique não corre risco de morte. Ele segue internado neste sábado (30/8), no Hospital de Bebedouro, também no interior paulista. A bisneta saiu ilesa do ataque.

Segundo o delegado Marcelo Lorenço, todos os envolvidos – inclusive os donos do pit-bull – estão sendo ouvidos.

Um registro de ocorrência de omissão de cautela foi registrado e, assim que todos os elementos forem juntados, será ajuizada contravenção penal para análise do Ministério Público de São Paulo (MPSP).