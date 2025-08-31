SP: prefeitura lança torneio de games que prepara para bolsas nos EUA

A Prefeitura de São Paulo, em parceria com a Associação Paulistana de Recreação, Esportes e Lazer (Aprel), lançou uma competição de videogames que premia com cursos on-line da CNB Academy. As formações ensinam os candidatos como conseguir uma bolsa de estudos de até 100% de cobertura em universidades dos Estados Unidos.

O torneio, que é gratuito, terá disputas de Fortnite, Gran Turismo e Just Dance. São permitidos participantes de até 16 anos.

Leia também

A chamada E-Copa 2025 é itinerante, e vai levar contêineres com estrutura para os gamers a Centros Educacionais Unificados (CEUs) em diferentes regiões de São Paulo. Os finalistas vão disputar o prêmio na Arena Pacaembu, na zona oeste de São Paulo, em 20 de setembro.

Além das modalidades presenciais, faz parte da programação da E-Copa 2025 uma competição 100% on-line de League of Legends, aberta a todos os jogadores. Neste caso, é possível participar até 12 de setembro, e não há limite de idade, mas é necessário ter pelo menos 12 anos.

Para se inscrever, acesse o site da competição. Formalize a inscrição em um dos CEUs que receberá o torneio (veja abaixo).

CEUs participantes

CEU Jardim Paulistano

Data: de 1º/9 a 5/9

Horário: das 9h às 17h

Endereço: Rua Aparecida do Taboado, s/n, Jardim Paulistano, zona norte de São Paulo

Modalidades: Just Dance / Fortnite / Gran Turismo

CEU Paraisópolis

Data: de 8/9 a 12/9

Horário: das 9h às 17h

Endereço: Rua Dr. José Augusto de Souza e Silva, s/n, Jardim Parque Morumbi, zona sul de São Paulo

Modalidades: Just Dance / Fortnite / Gran Turismo

*Nos CEUs Uirapuru e Caminho do Mar, ambos na zona sul da capital, as atividades foram encerradas.

Premiação

Os vencedores de cada modalidade ganharão um treinamento gamer profissional on-line da CNB Academy, considerado o maior centro de formação gamer do Brasil. A formação promete ensinar o caminho para conseguir uma bolsa de estudos nos Estados Unidos.

Serão premiados os quatro melhores de cada jogo presencial (Fortnite, Just Dance e Gran Turismo), e os 18 melhores do League of Legends. Os ganhadores da grande final, na Arena Pacaembu, também ganharão um kit gamer completo.

Além disso, também em parceria com a CNB Academy, a E-Copa vai oferecer 1 mil acessos à cursos da plataforma, como de inglês básico, creator focado em transmissões ao vivo e modelagem 3D com base no jogo Euro Truck Simulator.