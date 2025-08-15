Spotify seleciona melhores músicas brasileiras de 2025 até o momento; veja

O Spotify selecionou as melhores músicas brasileiras de 2025 lançadas até o momento. Divulgadas por meio de uma playlist, a seleção com 50 faixas antecede o lançamento da famosa Retrospectiva Spotify, que revela anualmente os artistas e músicas mais escutados por cada usuário.
A escolha das canções foi realizada pelo time de editores da plataforma e enviada à CNN.
“Buscamos reconhecer aqui a potência de letras, originalidade e inovação nos beats. Apresentamos as músicas que acreditamos que trouxeram um frescor à música brasileira esse ano – até agora”, comenta Rodrigo Azevedo, líder de programação editorial e insights no Spotify Brasil.
Além de hits conhecidos, sons em ascensão e apostas ousadas, as escolhas passam pelo funk, rap, pop, sertanejo, MPB, piseiro, trap, entre outras.
Confira as melhores músicas brasileiras de 2025 até agora, segundo o Spotify
- 2ZDinizz; Leborato; HHR – “Beatriz”
- Alee; Qualywav1 – “ATRIZ”
- BaianaSystem; Dino d’Santiago; Kalaf Epalanga – “Porta-Retrato da Família Brasileira”
- BK; Borges; Luedji Luna; Nansy Silvvz; Dj Will – “Abaixo Das Nuvens”
- Brandão85; Jovem Dex; Leviano; Alee – “100% MOLHO”
- Carol Biazin – “Dilemas da vida moderna”
- CATTO – “MADRIGAL”
- Cleber Augusto; Péricles – “Imã”
- D.silvestre; Adame DJ; MC DDSV; Mc Luizinho – “A Sacanagem Começou”
- Deekapz; Tuyo – “Repare”
- Diego & Victor Hugo – “Tubarões – Ao Vivo”
- DJ Caio Prince; Mc Luanna; DJ Thiago Martins; Scof Savage; Fire Woody – “Botano (Útero Baixo) – Dancehall – Remix”
- Don L – “CARO”
- DUDA BEAT; Tz da Coronel – “Nossa Chance”
- Ebony; AG Beatz – “KIA”
- Filipe Ret; Daniel Shadow; Mãolee – “Canto Alto”
- Grupo Menos É Mais – “Aquele Lugar – Ao Vivo”
- Iguinho e Lulinha – “Cria Do Sertão”
- Irmãs de Pau; Brunoso; Duquesa – “QUEIMANDO ICE”
- Jadsa – “sol na pele”
- João Gomes; Mestrinho; Jota.pê – “Beija Flor”
- Joaquim – “Emboscada”
- Julia Mestre – “Sou Fera”
- Kiko Chicabana; Natanzinho Lima – “Pega Pega”
- Kyan; Mu540; KayBlack – “Mente Pensante – Bonus Track”
- LAI$ROSA; Yuri Redicopa; UM ENT – “SEQUÊNCIA DE AMÔ RITMADA”
- LARINHX; Maffalda – “PQ VC BRIGA CMG?”
- Lou Garcia – “Sexta-feira”
- Luccas & Rodrigo; Vitor e Luan – “Cara da Serenata – Live”
- Luedji Luna; Liniker; Zudizilla – “Harém”
- Major RD; Borges; MC Cabelinho; Young Ganni; Rock Danger; meLLo – “Só Rock 3”
- Mannda Lym – “Amor ou Ressentimento”
- Marina Sena – “Coisas Naturais”
- Marvvila; Gamadinho – “Cancelado – Ao Vivo”
- MC Cebezinho; Dj Yuri Pedrada; Love Funk – “Observando Essa Salada”
- MC Marks; MC Jvila; DJ Kaio Mix – “Sol Nascer”
- Memphis Depay; MC Hariel; André Nine – “Falando com as Favelas”
- NandaTsunami; winx – “Pq Vc Não Me Liga?”
- Rachel Reis; Don L; Nêssa; Rincon Sapiência – “Tabuleiro”
- Rael; Mano Brown; Dom Filó – “Onda (Citação A onda)”
- SHURY; LARINHX – “APEDIDO”
- Ruas Mc; MELI – “House de Vagabundo”
- Ryu, The Runner; Rincon Sapiência; Tasha & Tracie; 6ee – “bumbum”
- Simone Mendes – “Me Ama Ou Me Larga – Ao Vivo”
- Stefanie; Rashid; Kamau; Emicida; Rincon Sapiência – “MAAT”
- Torya; Rob; Leonok – “Ultron”
- Veigh – “Talvez você precise de mim”
- Xamã – “GTA”
- Zé Neto & Cristiano – “Escondendo o Ouro – Ao Vivo”
- Zé Vaqueiro; Wesley Safadão; NATTAN – “DNA do Mato”