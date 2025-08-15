Spotify seleciona melhores músicas brasileiras de 2025 até o momento; veja

14/08/2025
Divulgação acontece antes da esperada Retrospectiva, que revela anualmente os artistas e músicas mais escutados por cada usuário

O Spotify selecionou as melhores músicas brasileiras de 2025 lançadas até o momento. Divulgadas por meio de uma playlist, a seleção com 50 faixas antecede o lançamento da famosa Retrospectiva Spotify, que revela anualmente os artistas e músicas mais escutados por cada usuário.

A escolha das canções foi realizada pelo time de editores da plataforma e enviada à CNN.

Spotify seleciona melhores músicas brasileiras de 2025 até o momento/Foto: Reprodução

“Buscamos reconhecer aqui a potência de letras, originalidade e inovação nos beats. Apresentamos as músicas que acreditamos que trouxeram um frescor à música brasileira esse ano – até agora”, comenta Rodrigo Azevedo, líder de programação editorial e insights no Spotify Brasil.

Além de hits conhecidos, sons em ascensão e apostas ousadas, as escolhas passam pelo funk, rap, pop, sertanejo, MPB, piseiro, trap, entre outras.

Confira as melhores músicas brasileiras de 2025 até agora, segundo o Spotify

  • 2ZDinizz; Leborato; HHR – “Beatriz”
  • Alee; Qualywav1 – “ATRIZ”
  • BaianaSystem; Dino d’Santiago; Kalaf Epalanga – “Porta-Retrato da Família Brasileira”
  • BK; Borges; Luedji Luna; Nansy Silvvz; Dj Will – “Abaixo Das Nuvens”
  • Brandão85; Jovem Dex; Leviano; Alee – “100% MOLHO”
  • Carol Biazin – “Dilemas da vida moderna”
  • CATTO – “MADRIGAL”
  • Cleber Augusto; Péricles – “Imã”
  • D.silvestre; Adame DJ; MC DDSV; Mc Luizinho – “A Sacanagem Começou”
  • Deekapz; Tuyo – “Repare”
  • Diego & Victor Hugo – “Tubarões – Ao Vivo”
  • DJ Caio Prince; Mc Luanna; DJ Thiago Martins; Scof Savage; Fire Woody – “Botano (Útero Baixo) – Dancehall – Remix”
  • Don L – “CARO”
  • DUDA BEAT; Tz da Coronel – “Nossa Chance”
  • Ebony; AG Beatz – “KIA”
  • Filipe Ret; Daniel Shadow; Mãolee – “Canto Alto”
  • Grupo Menos É Mais – “Aquele Lugar – Ao Vivo”
  • Iguinho e Lulinha – “Cria Do Sertão”
  • Irmãs de Pau; Brunoso; Duquesa – “QUEIMANDO ICE”
  • Jadsa – “sol na pele”
  • João Gomes; Mestrinho; Jota.pê – “Beija Flor”
  • Joaquim – “Emboscada”
  • Julia Mestre – “Sou Fera”
  • Kiko Chicabana; Natanzinho Lima – “Pega Pega”
  • Kyan; Mu540; KayBlack – “Mente Pensante – Bonus Track”
  • LAI$ROSA; Yuri Redicopa; UM ENT – “SEQUÊNCIA DE AMÔ RITMADA”
  • LARINHX; Maffalda – “PQ VC BRIGA CMG?”
  • Lou Garcia – “Sexta-feira”
  • Luccas & Rodrigo; Vitor e Luan – “Cara da Serenata – Live”
  • Luedji Luna; Liniker; Zudizilla – “Harém”
  • Major RD; Borges; MC Cabelinho; Young Ganni; Rock Danger; meLLo – “Só Rock 3”
  • Mannda Lym – “Amor ou Ressentimento”
  • Marina Sena – “Coisas Naturais”
  • Marvvila; Gamadinho – “Cancelado – Ao Vivo”
  • MC Cebezinho; Dj Yuri Pedrada; Love Funk – “Observando Essa Salada”
  • MC Marks; MC Jvila; DJ Kaio Mix – “Sol Nascer”
  • Memphis Depay; MC Hariel; André Nine – “Falando com as Favelas”
  • NandaTsunami; winx – “Pq Vc Não Me Liga?”
  • Rachel Reis; Don L; Nêssa; Rincon Sapiência – “Tabuleiro”
  • Rael; Mano Brown; Dom Filó – “Onda (Citação A onda)”
  • SHURY; LARINHX – “APEDIDO”
  • Ruas Mc; MELI – “House de Vagabundo”
  • Ryu, The Runner; Rincon Sapiência; Tasha & Tracie; 6ee – “bumbum”
  • Simone Mendes – “Me Ama Ou Me Larga – Ao Vivo”
  • Stefanie; Rashid; Kamau; Emicida; Rincon Sapiência – “MAAT”
  • Torya; Rob; Leonok – “Ultron”
  • Veigh – “Talvez você precise de mim”
  • Xamã – “GTA”
  • Zé Neto & Cristiano – “Escondendo o Ouro – Ao Vivo”
  • Zé Vaqueiro; Wesley Safadão; NATTAN – “DNA do Mato”

