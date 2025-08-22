Stallone critica escolha de Noah Centineo como novo Rambo

Sylvester Stallone, eterno intérprete de John Rambo entre 1982 e 2019, não aprovou a escolha do ator Noah Centineo para viver a versão jovem do personagem em um novo filme. A produção será focada na origem do guerreiro durante a Guerra do Vietnã.

Segundo o site norte-americano Radar, Stallone demonstrou frustração em conversas com pessoas próximas. O veterano havia manifestado anteriormente a vontade de que Ryan Gosling assumisse o papel.

Em 2024, durante participação no programa The Tonight Show, Stallone revelou que Gosling era apaixonado pelo personagem desde criança.

“Ryan me disse: ‘Eu era fascinado por Rambo e ia para a escola vestido como ele. Chegaram a me expulsar, mas eu não parava’. Pensei: ‘Se algum dia eu passar o bastão, será para ele, porque ele ama o personagem’”, contou o ator.

No entanto, a escolha oficial foi mesmo por Noah Centineo, conhecido por papéis juvenis em produções como Os Fosters, Austin & Ally e a trilogia Para Todos os Garotos que Já Amei.

Assim, será o ator de 29 anos quem dará vida ao Rambo jovem na nova fase da franquia.

📌 Fonte: Radar Online

✍️ Redação ContilNet