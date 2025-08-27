27/08/2025
Steam lança superpromoção da Rockstar com descontos de até 80% em clássicos

Red Dead Redemption 2, GTA 5, Max Payne e outros jogos estão em oferta por tempo limitado na plataforma

A Steam iniciou uma nova campanha de descontos que promete movimentar os fãs da Rockstar Games. Entre os destaques estão Red Dead Redemption 2, GTA 5, Max Payne e até pacotes completos de franquias, com descontos que chegam a 80%.

A promoção reúne tanto clássicos de gerações passadas quanto versões aprimoradas de títulos recentes, sendo uma oportunidade para quem ainda não explorou os universos da Rockstar ou deseja revisitar suas produções mais marcantes.

📌 Datas importantes

  • Ofertas válidas até 2 de setembro: GTA 4, GTA Trilogy e Max Payne.

  • Ofertas válidas até 8 de setembro: GTA 5 e Red Dead Redemption 2.

Alguns dos descontos da Rockstar

Acabam em 8 de setembro

  • GTA 5 Enhanced — De R$ 224,90 por R$ 98,95 (-56%)
  • Red Dead Redemption 2
    • Standard Edition — De R$ 299,90 por R$ 74,97 (-75%)
    • Ultimate Edition — De R$ 499,90 por R$ 99,98 (-80%)

Outros jogos em destaque na Steam

Além da seleção da Rockstar, a plataforma também trouxe cortes expressivos em títulos de peso:

As ofertas estão disponíveis diretamente na página oficial de promoções da Steam e ficam ativas somente até o início de setembro.

✍️ Redigido por ContilNet Notícias
📌 Fonte: Voxel

