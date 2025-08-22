STF estuda reajuste de 24% para servidores do Judiciário Federal

O Supremo Tribunal Federal (STF) encaminhou aos órgãos do Poder Judiciário da União (PJU) uma consulta para avaliar a viabilidade de um reajuste salarial de 24% para os servidores do Judiciário Federal. A proposta prevê a aplicação do aumento em três parcelas:

8% a partir de 1º de julho de 2026;

8% a partir de 1º de julho de 2027;

8% a partir de 1º de julho de 2028.

Segundo a Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União (Fenajufe), o reajuste ainda está em fase inicial e precisará passar pela deliberação do Plenário do STF antes de seguir para análise no Congresso Nacional.

Até o momento, a única decisão confirmada foi a concessão de 8% de reajuste sobre o vencimento básico, já aprovada para entrar em vigor em julho de 2026. A nova proposta amplia esse percentual, mas ainda não há previsão de quando poderá ser votada.

De acordo com o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do MPU no DF (Sindjus), tribunais superiores, conselhos e o TJDFT estão analisando os impactos da medida.

Concursos e nomeações no Judiciário

Enquanto isso, tribunais seguem reforçando seus quadros por meio de concursos públicos. O TSE Unificado homologou o resultado final dos cargos de Técnico e Analista Judiciário entre maio e julho deste ano. Ao todo, foram oferecidas 412 vagas imediatas, além de cadastro reserva. Os salários iniciais variam de R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78.

Já no Superior Tribunal de Justiça (STJ), a nomeação de 100 aprovados no concurso de Analista Judiciário foi oficializada no último dia 20 de agosto. O certame havia sido lançado em agosto de 2024 e homologado em abril de 2025. O salário inicial também é de R$ 13.994,78.

As movimentações reforçam a expectativa dos servidores em relação à possibilidade de reajuste salarial, que, se aprovado, poderá impactar toda a estrutura remuneratória do Judiciário Federal.

📌 Fonte: Fenajufe, Sindjus e tribunais superiores, Direção Concursos

✍️ Redação ContilNet Notícias