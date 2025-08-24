sub-17:-brasil-goleia-costa-rica-e-vence-o-segundo-amistoso-por-7-x-1

Brasil e Costa Rica se enfrentaram pela segunda vez na categoria Sub-17, neste domingo (24/8). O time comandado pelo técnico Dudu Patetuci venceu o confronto por 7 x 1, com direito a hat-trick de Andrey Fernandes. A partida contou com transmissão ao vivo e com imagens do portal Metrópoles, pelo Youtube.
Os dois amistosos contra a Costa Rica servem de preparação para a Copa do Mundo da categoria, que acontece em novembro, no Catar.
Primeiro tempo
O Brasil abriu o placar com Pietro Sousa aos 18 minutos. O jogador recebeu um lançamento em profundidade e, sem dominar, conseguiu deslocar o goleiro costarriquenho para marcar o primeiro da Seleção Brasileira na partida.
A Costa Rica empatou o amistoso aos 31 minutos do primeiro tempo. O zagueiro Luis Eduardo foi derrubado dentro da área e perdeu a posse de bola para Farrier, que ficou frente a frente com o goleiro do Brasil. O camisa 16 chutou bem e marcou o primeiro da equipe na partida.
O Brasil desempatou a partida aos 39 em jogada de escanteio. Gustavo cobrou no lado direito e encontrou Andrey Fernandes na área. O camisa 20 desviou e deixou o goleiro da Costa Rica sem chance de defesa.
A Seleção Brasileira ampliou o placar do confronto com gol marcado por Gustavo aos 43 minutos. O camisa 10 Felipe Moraes fez uma linda jogada pelo lado direito driblando o zagueiro, invadiu a área e tocou para o camisa 8 balançar as redes.
Leia também
-
Sub-17: acompanhe ao vivo a partida entre Brasil x Costa Rica
-
Sub 17: Seleção encara Costa Rica com transmissão do Metrópoles
-
Com dois gols em cada tempo, Brasil goleia Costa Rica no Sub-17
-
Seleção Sub-17 x Costa Rica: assista ao amistoso ao vivo e com imagens
Segundo tempo
Na volta do segundo tempo, Andrey Fernandes voltou a marcar na partida, aos 12 minutos. O jogador aproveitou o rebote da finalização de Gustavo e precisou apenas empurrar para o gol costarriquenho e ampliar o placar para a Seleção Brasileira.
Com 17 minutos da segunda etapa, mais um gol do Brasil, e novamente de Andrey Fernandes. Dessa vez, o camisa 20 recebeu um cruzamento na área, subiu bem e cabeceou firme para marcar o quinto na partida e o seu hat-trick no jogo.
Não perca a contagem. O camisa 18, Thiaguinho, que deu a assistência do quinto gol, deixou o dele na partida. O jogador recebeu na área, girou o corpo e bateu firme e rasteiro para marcar mais um do Brasil.
Em cobrança de falta, o camisa 5, Rocha subiu bem, antecipou o cruzamento e cabeceou para o fundo das redes da Costa Rica e fechar o placar da partida.