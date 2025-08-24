Sub 17: Seleção encara Costa Rica com transmissão do Metrópoles

O Metrópoles acompanha, neste domingo (23/8), às 11h, o amistoso entre a Seleção Brasileira de futebol e a Costa Rica, pela categoria Sub-17. A partida acontece em Itajaí, Florianópolis (SC), na Arena Barra Futebol Clube, e conta com transmissão ao vivo e com imagens, pelo canal do YouTube do portal.
Brasil vence a Costa Rica por 4 X 0 em amistoso
Pietro Sousa abriu o placar da goleada contra a Costa Rica
De pênalti, Gustavo Gomes fez o segundo gol
Dell fez o terceiro gol do Brasil contra a Costa Rica
Andrey marcou o último gol da goleada da Seleção Brasileira
A Amarelinha, comandada pelo técnico Dudu Patetuci, venceu o primeiro confronto diante dos costarriquenhos, nessa quinta-feira (21/8), por 4 x 0, com gols marcados por Pietro Sousa, Gustavo Gomes, Dell e Andrey.
Veja os gols da partida:
Agora, a Seleção Brasileira volta a enfrentar a Costa Rica, às 11h, na Ressacada, casa do Avaí, em Florianópolis. Os amistosos são preparatórios para a disputa da Copa do Mundo da Fifa Sub-17 em novembro, no Catar.
Em entrevista exclusiva pós-jogo, o treinador da Seleção Brasileira, Dudu Patetuci, comentou sobre o embate. Confira: