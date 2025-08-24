24/08/2025
Universo POP
Amazonense ex-empresária de Gabriela Spanic acusa atriz de ‘A Usurpadora’ de agressão e perseguição
Luan Pereira fala pela 1ª vez sobre confusão envolvendo Dado Dolabella
Luana Piovani se pronuncia após notícias de suposta agressão envolvendo Dado e Wanessa 
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio
Ex-BBB Beatriz Reis revela que continua virgem e diz esperar “momento certo”
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa
Esposa de cantor sertanejo é investigada por lavar R$ 3 milhões do PCC
Virginia quebra o silêncio sobre ligação polêmica para Neymar
Quem é o ex-ator pornô e ativista LGBTQIA+ que virou ministro

Sub 17: Seleção encara Costa Rica com transmissão do Metrópoles

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
sub-17:-selecao-encara-costa-rica-com-transmissao-do-metropoles

O Metrópoles acompanha, neste domingo (23/8), às 11h, o amistoso entre a Seleção Brasileira de futebol e a Costa Rica, pela categoria Sub-17. A partida acontece em Itajaí, Florianópolis (SC), na Arena Barra Futebol Clube, e conta com transmissão ao vivo e com imagens, pelo canal do YouTube do portal.

5 imagensPietro Sousa abriu o placar da goleada contra a Costa RicaDe pênalti, Gustavo Gomes fez o segundo gol Dell fez o terceiro gol do Brasil contra a Costa RicaAndrey marcou o último gol da goleada da Seleção BrasileiraFechar modal.1 de 5

Brasil vence a Costa Rica por 4 X 0 em amistoso

Leo Piva / Staff Images / CBF2 de 5

Pietro Sousa abriu o placar da goleada contra a Costa Rica

3 de 5

De pênalti, Gustavo Gomes fez o segundo gol

Leo Piva / Staff Images / CBF4 de 5

Dell fez o terceiro gol do Brasil contra a Costa Rica

Leo Piva / Staff Images / CBF5 de 5

Andrey marcou o último gol da goleada da Seleção Brasileira

Leo Piva / Staff Images / CBF

A Amarelinha, comandada pelo técnico Dudu Patetuci, venceu o primeiro confronto diante dos costarriquenhos, nessa quinta-feira (21/8), por 4 x 0, com gols marcados por Pietro Sousa, Gustavo Gomes, Dell e Andrey.

Veja os gols da partida:

Leia também

Agora, a Seleção Brasileira volta a enfrentar a Costa Rica, às 11h, na Ressacada, casa do Avaí, em Florianópolis. Os amistosos são preparatórios para a disputa da Copa do Mundo da Fifa Sub-17 em novembro, no Catar.

Em entrevista exclusiva pós-jogo, o treinador da Seleção Brasileira, Dudu Patetuci, comentou sobre o embate. Confira:

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.