Sul-Americana: em estreia de Reinier, Atlético-MG vence Godoy Cruz

De virada, o Atlético-MG venceu o Godoy Cruz, da Argentina, por 2 x 1 nesta quinta-feira (14/8), na Arena MRV, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-americana. O Godoy Cruz abriu o placar com o jovem Santino Andino, aos 37 minutos do primeiro tempo. O Galo buscou a reação na segunda etapa e garantiu a virada com gols de Tomás Cuello e Hulk. A partida também marcou a estreia de Reinier com o time mineiro.

As equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (21/8), na Argentina, em duelo que decidirá a vaga para as quartas de final.

Primeiro tempo

A primeira chance do jogo foi dos visitantes, logo aos 4 minutos. Andino limpou a jogada e chutou rasteiro, obrigando Everson a espalmar para escanteio. O Atlético respondeu aos 7, com Guilherme Arana batendo sem ângulo, mas para a rede pelo lado de fora.

A melhor oportunidade do Galo no primeiro tempo veio com Rony, que cabeceou firme após cruzamento de Gustavo Scarpa, forçando boa defesa do goleiro argentino.

O Godoy Cruz saiu na frente aos 37 minutos: Andino driblou Lyanco e finalizou no ângulo esquerdo de Everson. O Atlético chegou a empatar nos acréscimos com Arana, mas o gol foi anulado pelo VAR por impedimento de Rony na origem da jogada.

Segundo tempo

O Galo voltou mais agressivo e empatou aos 15 minutos. Em cruzamento preciso de Arana, o goleiro do Godoy Cruz saiu mal e deixou a bola para Cuello empurrar para o gol vazio.

A virada veio aos 37 minutos e teve participação direta de um estreante. Reinier, que fez seu primeiro jogo pelo Atlético-MG, recebeu pela direita, avançou e cruzou na medida para Hulk. O camisa 7 chutou firme, sem precisar dominar e não deu chances para o goleiro adversário.

O Godoy Cruz quase igualou nos minutos finais, quando Pol Fernández cruzou e Rasmussem chutou com perigo, mas Everson defendeu e garantiu a vitória atleticana.