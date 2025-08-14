14 de agosto de 2025
Sula marca presença no café de abertura do Festival do Açaí em Feijó e coloca Deracre à disposição

Presidente do Deracre expressou seu carinho pela cidade e suas raízes, destacando sua conexão pessoal com o município

O café de abertura do Festival do Açaí em Feijó, realizado nesta quinta-feira (14), contou com a presença de Sula Ximenes, presidente do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre).

Sula marca presença no café de abertura do Festival do Açaí em Feijó e coloca Deracre à disposição. Foto: ContilNet

Durante seu discurso, Sula expressou seu carinho pela cidade e suas raízes, destacando sua conexão pessoal com Feijó.

“Ainda que eu cheguei a tempo de participar desse encontro, desse café. Muito obrigada. Minha terra, que eu amo, que eu gosto. Tem algumas pessoas que dizem que eu favoreço mais a Feijó. Mas isso não é verdade, não é, prefeito? Não é verdade mesmo. A gente trata todos iguais. Mas claro que é a minha terra que eu amo aqui. Eu nasci, meus irmãos se criaram. Eu me criei, fui embora com 15 anos. Sou da família Ximenes, com muito orgulho”, frisou.

Sula também fez questão de mencionar sua família. “Minha mãe era costureira aqui, a dona Zumira. Tem o Orlando, Anildo, Orleilson, que muita gente aqui conhece, que são meus irmãos. A tia Norina é daqui, tia Anitta, a Lucinda, a Luciane, minhas primas. A Almerita, então, não sei se tem alguém da minha família aqui, mas já deixo o meu abraço. Muita gente estudou comigo”.

Além de relembrar suas origens, Sula aproveitou a oportunidade para parabenizar o prefeito e reafirmar o compromisso do Deracre com a cidade e o estado.

“Quero te parabenizar, prefeito, por esse festival, dizer que o Deracre quer estar presente, o governo do estado quer estar presente em todos os municípios. A gente vem fazendo esse trabalho com muito amor, com muito carinho em todos os municípios e deixar aqui que o Deracre está à disposição”, concluiu.

Veja o vídeo:

