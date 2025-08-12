Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

O superintendente da RBTRANS, Clendes Vilas Boas, divulgou nesta segunda-feira (12) uma nota de repúdio em resposta a uma suposta denúncia anônima apresentada pelo vereador Eber Machado e outros parlamentares na Câmara Municipal de Rio Branco. No texto, o gestor classificou as acusações como “levianas, irresponsáveis e desprovidas de qualquer prova ou fundamento”.

Segundo Vilas Boas, a divulgação pública de uma denúncia sem comprovação constitui “tentativa clara e frustrada de assassinato de reputação” e atenta contra a honra tanto dele quanto da instituição que representa. Ele afirmou estar pronto para responder a qualquer questionamento das autoridades competentes e disse confiar “não apenas na justiça dos homens, mas, sobretudo, na Justiça de Deus”.

O superintendente desafiou a suposta vítima a apresentar provas das alegações e afirmou que não fugirá da verdade. “Irei até as últimas consequências para provar minha inocência, tanto perante Deus quanto perante a Justiça”, declarou.

Vilas Boas destacou sua trajetória, que, segundo ele, é marcada por humildade, honestidade e respeito às famílias, autoridades e comunidades. “Jamais fui, nem seria, capaz de cometer qualquer ato que atentasse contra a dignidade de quem quer que seja”, disse. Ele questionou o motivo da suposta perseguição, afirmando que não é candidato e não representa ameaça política a ninguém.

O gestor também disse estar à disposição da imprensa e das autoridades para prestar esclarecimentos e afirmou receber com tranquilidade o encaminhamento da denúncia ao Ministério Público, onde terá garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Por fim, ele anunciou que tomará medidas judiciais contra aqueles que, segundo ele, estariam difundindo a falsa denúncia com o objetivo de destruir sua imagem. “Tenho 55 anos, nunca fui preso, nunca fui condenado, nunca me envolvi com corrupção e nunca assediei ninguém. Sou ficha limpa”, afirmou.

Veja a nota na íntegra:

NOTA DE REPÚDIO, DESAGRAVO E ESCLARECIMENTO

Em relação à suposta denúncia anônima apresentada pelo vereador Eber Machado e demais parlamentares na Câmara Municipal, venho, de forma pública e transparente, manifestar meu mais absoluto repúdio e desagravo a tais acusações levianas, irresponsáveis e desprovidas de qualquer prova ou fundamento.

Não temo a verdade. Estou pronto para responder a qualquer questionamento das autoridades competentes, pois tenho em meu favor não apenas a justiça dos homens, mas sobretudo a Justiça de Deus. Tornar pública uma denúncia anônima, sem qualquer lastro probatório, é tentativa clara e frustrada de assassinato de reputação, ato que atenta contra a honra e a dignidade não só do acusado, mas também da instituição que represento.

Exijo que a suposta vítima apresente as provas das alegações. Não fugirei da verdade e enfrentarei de pé, com firmeza, usando a couraça da justiça e o escudo da fé. Não aceitarei ataques irresponsáveis, perversos e premeditados dessa natureza. Irei até as últimas consequências para provar minha inocência, tanto perante Deus quanto perante a Justiça.

Minha trajetória é conhecida por todos: vida de humildade, honestidade e respeito às famílias, às autoridades constituídas e às comunidades. Jamais fui, nem seria, capaz de cometer qualquer ato que atentasse contra a dignidade de quem quer que seja. É grave e inadmissível brincar com o nome de uma pessoa proba, ficha limpa, honesta e dedicada ao bem-estar coletivo.

Pergunto: qual o motivo desta perseguição? Não sou candidato, não represento ameaça a ninguém. Por que, então, esse ataque covarde?

Coloco-me à disposição da imprensa e das autoridades para todos os esclarecimentos, aguardando de pé e de cabeça erguida qualquer intimação, seja de onde vier. Quanto ao encaminhamento da denúncia anônima ao Ministério Público, recebo com tranquilidade, pois lá terei garantido o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório — e ninguém pode ser condenado em tribunal de exceção.

Tomarei todas as medidas cabíveis, inclusive processando judicialmente aqueles que estão difundindo essa falsa denúncia, com o claro intuito de destruir minha honra e imagem pública.

Tenho 55 anos, nunca fui preso, nunca fui condenado, nunca me envolvi com corrupção e nunca assediei ninguém. Sou ficha limpa. Sei que incomodo aqueles que, movidos pela inveja ou pelo desespero, não suportam ver meu trabalho à frente da RBTRANS, honrando a missão confiada pelo prefeito Tião Bocalom e servindo com zelo às comunidades.

Quem quiser que morda o próprio rancor — eu sigo de pé, firme, com a consciência limpa e a verdade ao meu lado.

Clendes Vilas Boas

Superintendente da RBTRANS