8 de agosto de 2025
Superintendente do DNIT diz que Lula vai anunciar investimentos para a BR-364; confira

Quem também marcou presença na agenda com o presidente Lula em Rio Branco, nesta sexta-feira (8), foi o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Acre, Ricardo Araújo.

Superintendente do DNIT diz que Lula vai anunciar investimentos para a BR-364 /Foto: ContilNet

Na ocasião, ele anunciou que o chefe do Executivo federal vai apresentar melhorias para a BR-364. Também participa da agenda o ministro dos Transportes, Renan Filho, que acompanha o presidente para autorizar oficialmente o início das intervenções.

“Já conversamos com o ministro e com o presidente Lula para anunciar aqui o trabalho de recuperação e tapa-buracos da BR-364, principalmente entre Rio Branco e o município de Tarauacá”, explicou.

“Vamos garantir recurso para fazer, além de mais de 20 km de macadame hidráulico”, continuou.

Ricardo disse ainda que Lula deve anunciar para outubro o lançamento de dois lotes de reconstrução da BR, que somam aproximadamente 20 km. “Queremos executar já no ano que vem”, finalizou.

 

