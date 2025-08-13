13 de agosto de 2025
Superintendente do RBTrans vai acionar Justiça contra influenciadora e vereadores

O superintendente ressaltou que seu posicionamento está relacionado à defesa da própria família

O superintendente da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), Clendes Vilas Boas, reagiu a críticas feitas pelo vereador Eber Machado durante sessão na Câmara Municipal de Rio Branco, afirmando que não recuará e que acionará adversários na Justiça.

Superintendente foi acusado de assédio e perseguição/Foto: Reprodução

Vilas Boas acusou o parlamentar de quebra de decoro ao usar palavrões contra o prefeito de Rio Branco e disse que não teme possíveis consequências. “Eles podem pular, eu não arredo um milímetro. […] Eu não tenho medo. Enquanto vida eu tiver, eu posso estar aqui convalescente, andando devagar, porque tive um AVC, que venci, e vou botar todos esses covardes na Justiça também”, declarou.

O superintendente ressaltou que seu posicionamento está relacionado à defesa da própria família. “Talvez eles sejam mais fortes que eu, mas quando mexem com a minha família, é diferente. A minha filha me pediu para parar, mas eu precisava falar a verdade para a população de Rio Branco”, afirmou.

A manifestação de Vilas Boas ocorre em meio à denúncia de suposto assédio moral feita pela ex-funcionária e influenciadora digital Marília Rodrigues, que motivou parlamentares a defenderem seu afastamento temporário até a conclusão das investigações. O caso será formalizado junto ao Ministério Público do Acre (MPAC).

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

