Suplementação para idosos: whey e creatina são opções seguras? Veja

O uso de suplementos, como creatina e whey protein, costuma ser associado a jovens e atletas que buscam desempenho físico. No entanto, cada vez mais estudos têm demonstrado que eles também podem trazer benefícios importantes para os idosos — especialmente no combate à perda de massa muscular, condição conhecida como sarcopenia.
Leia também
-
Creatina: o melhor horário para tomar e otimizar os resultados
-
Saiba o que acontece com o cérebro se você tomar creatina todo dia
-
Como escolher o melhor whey protein? Confira dicas de um nutricionista
-
Saiba qual a melhor forma de utilizar whey em dietas para emagrecer
A creatina atua no fornecimento rápido de energia para as células musculares. Em idosos, sua suplementação tem se mostrado eficaz para melhorar a força e até auxiliar na preservação de funções cognitivas. Já o whey, proteína de rápida absorção derivada do soro do leite, favorece a recuperação muscular e o ganho de massa magra, especialmente quando combinado com exercícios de resistência.
8 imagensFechar modal.1 de 8
O bem-estar é fundamental para uma vida plena e satisfatória
Getty Images2 de 8
Ele abrange aspectos físicos, mentais e sociais
Getty Images3 de 8
Faça substituições inteligentes na dieta para comer mais saudável
Getty Images4 de 8
Praticar atividade física é essencial
Getty Images5 de 8
Ele permite que as pessoas vivam de forma mais equilibrada, saudável e feliz
Getty Images6 de 8
O bem-estar contribui para a prevenção de doenças e melhora a qualidade do sono
Getty Images7 de 8
Pessoas com bem-estar emocional tendem a desenvolver relações interpessoais mais satisfatórias
Getty Images8 de 8
Uma alimentação saudável, rica em nutrientes e equilibrada, fornece ao corpo os elementos necessários para um funcionamento adequado
Getty Images
Mas a pergunta que muitos fazem é: será que esses suplementos são seguros na terceira idade?
A resposta é: de modo geral, sim — desde que usados sob orientação profissional. A creatina, por exemplo, não sobrecarrega os rins em pessoas saudáveis, embora deva haver cautela para quem já apresenta doenças renais.
O whey protein, por sua vez, pode ser introduzido conforme as necessidades nutricionais individuais, levando em conta intolerâncias alimentares e a ingestão proteica total do dia.
Em um cenário em que a expectativa de vida cresce e a busca por envelhecer com autonomia e vitalidade se torna prioridade, a suplementação pode ser uma aliada. No entanto, não existe fórmula mágica. Creatina e whey protein só atingem seu potencial quando aliados a uma rotina equilibrada, que inclui alimentação adequada, prática regular de exercícios e acompanhamento profissional.
(*) Juliana Andrade é nutricionista formada pela UnB e pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional. Escreve sobre alimentação, saúde e estilo de vida