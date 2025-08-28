28/08/2025
Universo POP
Poderosas! Veja quem são as 3 mulheres mais ricas do Brasil em 2025
Viih Tube e Eliezer revelam gasto de R$ 16 mil por mês em supermercado
Médicos retiram cobra do estômago de mulher em caso chocante
Descubra as cores da moda para a Primavera/Verão 2026 e inspire‑se com looks atuais e tendências irresistíveis
Homem em situação de rua atira lata de cerveja no rosto de jovem que estava voltando do trabalho
Dado Dolabella nega agressão a Luan Pereira e diz que só queria “proteger” Wanessa
Após 3 meses de internação, Faustão deixa hospital e seguirá recuperação em casa
Morre Coracy Arantes, TikToker de 82 anos que conquistou mais de 6 milhões de seguidores
Fernanda Torres brilha em Veneza como jurada do festival e surpreende com look
Carol Peixinho exibe barrigão de 8 meses e revela nome do filho com Thiaguinho

Suplementação para idosos: whey e creatina são opções seguras? Veja

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O uso de suplementos, como creatina e whey protein, costuma ser associado a jovens e atletas que buscam desempenho físico. No entanto, cada vez mais estudos têm demonstrado que eles também podem trazer benefícios importantes para os idosos — especialmente no combate à perda de massa muscular, condição conhecida como sarcopenia.

Leia também

A creatina atua no fornecimento rápido de energia para as células musculares. Em idosos, sua suplementação tem se mostrado eficaz para melhorar a força e até auxiliar na preservação de funções cognitivas. Já o whey, proteína de rápida absorção derivada do soro do leite, favorece a recuperação muscular e o ganho de massa magra, especialmente quando combinado com exercícios de resistência.

8 imagensEle abrange aspectos físicos, mentais e sociaisFaça substituições inteligentes na dieta para comer mais saudávelPraticar atividade física é essencial Ele permite que as pessoas vivam de forma mais equilibrada, saudável e felizO bem-estar contribui para a prevenção de doenças e melhora a qualidade do sonoFechar modal.1 de 8

O bem-estar é fundamental para uma vida plena e satisfatória

Getty Images2 de 8

Ele abrange aspectos físicos, mentais e sociais

Getty Images3 de 8

Faça substituições inteligentes na dieta para comer mais saudável

Getty Images4 de 8

Praticar atividade física é essencial

Getty Images5 de 8

Ele permite que as pessoas vivam de forma mais equilibrada, saudável e feliz

Getty Images6 de 8

O bem-estar contribui para a prevenção de doenças e melhora a qualidade do sono

Getty Images7 de 8

Pessoas com bem-estar emocional tendem a desenvolver relações interpessoais mais satisfatórias

Getty Images8 de 8

Uma alimentação saudável, rica em nutrientes e equilibrada, fornece ao corpo os elementos necessários para um funcionamento adequado

Getty Images

 

Mas a pergunta que muitos fazem é: será que esses suplementos são seguros na terceira idade?

A resposta é: de modo geral, sim — desde que usados sob orientação profissional. A creatina, por exemplo, não sobrecarrega os rins em pessoas saudáveis, embora deva haver cautela para quem já apresenta doenças renais.

O whey protein, por sua vez, pode ser introduzido conforme as necessidades nutricionais individuais, levando em conta intolerâncias alimentares e a ingestão proteica total do dia.

Em um cenário em que a expectativa de vida cresce e a busca por envelhecer com autonomia e vitalidade se torna prioridade, a suplementação pode ser uma aliada. No entanto, não existe fórmula mágica. Creatina e whey protein só atingem seu potencial quando aliados a uma rotina equilibrada, que inclui alimentação adequada, prática regular de exercícios e acompanhamento profissional.

Juliana Andrade(*) Juliana Andrade é nutricionista formada pela UnB e pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional. Escreve sobre alimentação, saúde e estilo de vida

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Filiação de Alan Rick ao Republicanos ganha força após encontro com Tarcísio

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.