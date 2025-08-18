Suplemento anti-inflamatório reduz a glicose e ajuda a perda de peso

Creatina, whey protein, glutamina e ômega 3 estão entre os suplementos mais populares e que tendem a favorecer a saúde quando consumidos com a prescrição de um profissional. Outro que merece entrar no rol das fórmulas conhecidas é a berberina, utilizada há séculos na medicina tradicional chinesa e ayurvédica, conforme endossa o nutricionista Gabriel Moliterne.
Pós-graduando em nutrição clínica, o especialista explica que a berberina é um “alcaloide natural encontrado em algumas plantas, especialmente no caule, raízes e casca das espécies como Berberis aristata, Coptis chinensis e Phellodendron amurense“. Ele acrescenta quanto ao suplemento ter passado a ser reconhecido pela “ciência moderna pelo potencial terapêutico.”
A berberina costuma ser administrada em cápsulas
O suplemento pode ser extraído de plantas como Berberis aristata, Coptis chinensis e Phellodendron amurense
Suplementos alimentares são produtos que complementam a alimentação, fornecendo nutrientes, enzimas, probióticos e outras substâncias
Gabriel frisa que o princípio ativo do suplemento é a própria berberina, alcaloide com potencial de interagir “com diversas vias metabólicas no corpo”. “Sua ação está ligada à ativação da enzima AMPK (proteína quinase ativada por AMP), que regula o metabolismo energético. Esse mecanismo ajuda a melhorar a captação de glicose pelas células, otimizar o uso de energia e reduzir processos inflamatórios”, cita.
Benefícios da berberina
À coluna, o nutricionista aponta que estudos indicaram que o suplemento pode oferecer os seguintes benefícios:
- Controle da glicemia, ou seja, a concentração de glicose no sangue;
- Melhora do perfil lipídico, no caso, o colesterol e os triglicerídeos;
- Contribui para a saúde cardiovascular;
- Oferece efeito anti-inflamatório;
- Atua como antioxidante.
O expert em nutrição salienta sobre existir evidências da berberina também favorecer o equilíbrio da flora intestinal e apoiar a função hepática.
O suplemento tende a auxiliar o equilíbrio da flora intestinal
Controle da glicose
Do leque de benefícios, Gabriel detalha como o suplemento atua no organismo e auxilia na redução dos níveis do açúcar no sangue: “A berberina aumenta a sensibilidade das células à insulina e estimula a captação da glicose, facilitando a utilização como fonte de energia. Também reduz a produção de glicose pelo fígado e retarda a absorção de carboidratos no intestino, o que contribui para manter a glicemia mais estável.”
De acordo com o nutricionista, a berberina tende a gerar um “efeito positivo no controle de peso, especialmente em pessoas com resistência à insulina ou síndrome metabólica”. Ele esclarece que esse resultado se deve à melhora no metabolismo e na utilização da glicose, o que pode reduzir o acúmulo de gordura.
Segundo o nutricionista, o suplemento pode gerar um “efeito positivo no controle de peso”
Caso esteja em processo de perda de peso e resolva recorrer à eficácia da berberina, o expert faz um adendo: “O suplemento não é um ’emagrecedor’ isolado, seus benefícios são potencializados quando combinado com alimentação equilibrada e atividade física.”
Com relação ao consumo da berberina, a forma e o horário podem variar conforme a recomendação nutricional, segundo detalha Gabriel. Ele reforça sobre a fórmula ser administrada em cápsulas antes das principais refeições com a finalidade de ajudar no controle da glicose pós-prandial. “É importante seguir a orientação de um médico ou nutricionista”, recomenda.
A berberina tem propriedade anti-inflamatória
