Suplemento anti-inflamatório reduz a glicose e ajuda a perda de peso

Creatina, whey protein, glutamina e ômega 3 estão entre os suplementos mais populares e que tendem a favorecer a saúde quando consumidos com a prescrição de um profissional. Outro que merece entrar no rol das fórmulas conhecidas é a berberina, utilizada há séculos na medicina tradicional chinesa e ayurvédica, conforme endossa o nutricionista Gabriel Moliterne.

Pós-graduando em nutrição clínica, o especialista explica que a berberina é um “alcaloide natural encontrado em algumas plantas, especialmente no caule, raízes e casca das espécies como Berberis aristata, Coptis chinensis e Phellodendron amurense“. Ele acrescenta quanto ao suplemento ter passado a ser reconhecido pela “ciência moderna pelo potencial terapêutico.

Gabriel frisa que o princípio ativo do suplemento é a própria berberina, alcaloide com potencial de interagir “com diversas vias metabólicas no corpo”. “Sua ação está ligada à ativação da enzima AMPK (proteína quinase ativada por AMP), que regula o metabolismo energético. Esse mecanismo ajuda a melhorar a captação de glicose pelas células, otimizar o uso de energia e reduzir processos inflamatórios”, cita.

Benefícios da berberina

À coluna, o nutricionista aponta que estudos indicaram que o suplemento pode oferecer os seguintes benefícios:

O expert em nutrição salienta sobre existir evidências da berberina também favorecer o equilíbrio da flora intestinal e apoiar a função hepática.

Foto colorida de mulher segurando o desenho de um intestino. Ela está próximo de uma mesa com frutas - MetrópolesO suplemento tende a auxiliar o equilíbrio da flora intestinal

Controle da glicose

Do leque de benefícios, Gabriel detalha como o suplemento atua no organismo e auxilia na redução dos níveis do açúcar no sangue: “A berberina aumenta a sensibilidade das células à insulina e estimula a captação da glicose, facilitando a utilização como fonte de energia. Também reduz a produção de glicose pelo fígado e retarda a absorção de carboidratos no intestino, o que contribui para manter a glicemia mais estável.”

De acordo com o nutricionista, a berberina tende a gerar um “efeito positivo no controle de peso, especialmente em pessoas com resistência à insulina ou síndrome metabólica”. Ele esclarece que esse resultado se deve à melhora no metabolismo e na utilização da glicose, o que pode reduzir o acúmulo de gordura.

Foto colorida de mulher, com cabelo cacheado, segurando fita métrica na região da cintura. Tem uma parede amarela atrás dela - MetrópolesSegundo o nutricionista, o suplemento pode gerar um “efeito positivo no controle de peso”

Caso esteja em processo de perda de peso e resolva recorrer à eficácia da berberina, o expert faz um adendo: “O suplemento não é um ’emagrecedor’ isolado, seus benefícios são potencializados quando combinado com alimentação equilibrada e atividade física.”

Com relação ao consumo da berberina, a forma e o horário podem variar conforme a recomendação nutricional, segundo detalha Gabriel. Ele reforça sobre a fórmula ser administrada em cápsulas antes das principais refeições com a finalidade de ajudar no controle da glicose pós-prandial. “É importante seguir a orientação de um médico ou nutricionista”, recomenda.

Foto colorida de mulher em cozinha segurando copo de suco - MetrópolesA berberina tem propriedade anti-inflamatória

