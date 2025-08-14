O Ministério da Saúde iniciou, nesta quarta-feira (13), a distribuição de dois novos modelos de camisinha no Sistema Único de Saúde (SUS). As novas versões, uma com textura e outra mais fina, têm como objetivo principal estimular o uso de preservativos no país e reforçar a prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

Incentivo e distribuição

Em comunicado, o ministério afirmou que a diversificação da oferta busca tornar o preservativo mais atraente e, assim, incentivar o uso contínuo e correto. O ministro da saúde, Alexandre Padilha, também promoveu as novidades em suas redes sociais. A expectativa é que 400 milhões de unidades sejam distribuídas ainda neste ano, de forma gratuita e sem a necessidade de identificação nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

A iniciativa acontece em um cenário de baixa adesão ao uso de preservativos, especialmente entre os jovens. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2019, 59% dos brasileiros adultos não usaram camisinha em nenhuma relação sexual no ano anterior à pesquisa.

Fonte: Ministério da Saúde

Redigido por Contilnet.