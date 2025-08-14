14 de agosto de 2025
Universo POP
Hytalo Santos se defende de acusações de exploração de menores
Andressa Urach revela ranking de parceiros sexuais famosos na TV
Horóscopo do dia: confira as previsões para sua quinta-feira
Roberta Miranda namora segurança 44 anos mais jovem e dispara: ‘mundo sertanejo é hipócrita’
Bastidores revelam o motivo do fim da amizade entre Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme
Jurados do MasterChef provam morango do amor pela primeira vez: ‘Porcaria’
Novo vídeo mostra pastor de calcinha e peruca dias antes de flagra que viralizou
Oscar Magrini ironiza e diz que ‘O Rei do Gado’ seria gay hoje
Shrek 5 ganha nova data de estreia após adiamento
TJSP pede bloqueio de R$ 111 mil de Frota e só encontra R$ 0,90

SUS passa a oferecer camisinhas mais finas e texturizadas para estimular o uso

Ação do Ministério da Saúde visa aumentar a prevenção de ISTs, principalmente entre os jovens

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Ministério da Saúde iniciou, nesta quarta-feira (13), a distribuição de dois novos modelos de camisinha no Sistema Único de Saúde (SUS). As novas versões, uma com textura e outra mais fina, têm como objetivo principal estimular o uso de preservativos no país e reforçar a prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

Caroline Morais/Ministério da Saúde

Incentivo e distribuição

Em comunicado, o ministério afirmou que a diversificação da oferta busca tornar o preservativo mais atraente e, assim, incentivar o uso contínuo e correto. O ministro da saúde, Alexandre Padilha, também promoveu as novidades em suas redes sociais. A expectativa é que 400 milhões de unidades sejam distribuídas ainda neste ano, de forma gratuita e sem a necessidade de identificação nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

A iniciativa acontece em um cenário de baixa adesão ao uso de preservativos, especialmente entre os jovens. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2019, 59% dos brasileiros adultos não usaram camisinha em nenhuma relação sexual no ano anterior à pesquisa.

Fonte: Ministério da Saúde

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.