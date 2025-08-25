Susana Vieira posa de biquíni na Grécia e comemora 83 anos: “Muito amor”

A atriz Susana Vieira celebrou os 83 anos em grande estilo: em um passeio de barco na ilha de Mykonos, na Grécia. Ela abriu um álbum de fotos, no qual aparecia cercada de amigos e familiares.

As fotos mostravam a artista usando um biquíni branco. “Meus 83 anos, com minha família, amigos, muito amor, saúde e esse mar sem fim”, escreveu ela na legenda da publicação no Instagram no final da noite de sábado (23).

Com cabelo solto, Susana compôs o look do biquíni branco com uma saída de praia rosa, pulseiras de pérola, anéis e um óculos escuro.

“Vida! Felicidades, lindona”, escreveu a atriz Gloria Pires nos comentários da publicação. “Impressionante! Parabéns! Te amo”, disse a apresentadora Tatá Werneck. “Sol”, comentou o ator Cauã Reymond.