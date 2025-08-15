Suspeita de bomba leva à evacuação e mobiliza BOPE no Aeroporto de Porto Velho

Uma operação de segurança mobilizou a Polícia Militar e o Esquadrão Antibombas do BOPE no Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira, em Porto Velho, após a suspeita de um artefato explosivo no local.

Segundo informações iniciais, um homem teria deixado uma bolsa no terminal, levantando a possibilidade de se tratar de uma bomba. Como medida preventiva, passageiros, funcionários e demais presentes foram retirados do local.

O BOPE realizou a verificação e contenção do objeto, enquanto a Polícia Militar manteve o perímetro isolado para garantir a segurança de todos. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o conteúdo da bolsa nem sobre a identificação do homem que a deixou no aeroporto.

A situação continua sendo acompanhada pelas autoridades e a matéria segue em atualização. As informações são do site Rondônia ao Vivo.

Veja o vídeo: