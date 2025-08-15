14/08/2025
Universo POP
Cachorrinha ‘mel do grau’ viraliza em manobra de bike; vídeo
Zé Felipe é visto beijando influenciadora em festa; saiba quem é Victória Miranda
Dilsinho, um dos maiores fenômenos do pagode, chega a Feijó e é abraçado por fãs; VEJA O MOMENTO
Caso de pastor que usou calcinha e peruca levanta debates sobre fetiche
Viúva de Elvis Presley é acusada de matar a filha por herança
Bruna Marquezine proíbe celulares em festa de 30 anos com Zeca Pagodinho; veja o convite
Mariana Rios revela nome polêmico do filho e gera debates na internet
Hytalo Santos é visto em igreja recebendo oração de pastora após investigações
Ana Castela e Karol G são as atrações musicais do jogo da NFL no Brasil
Hytalo Santos chora ao receber oração após ter casa alvo de busca e apreensão

Suspeita de bomba leva à evacuação e mobiliza BOPE no Aeroporto de Porto Velho

Polícia Militar e BOPE atuam em operação de segurança após identificação de bolsa suspeita no terminal

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Uma operação de segurança mobilizou a Polícia Militar e o Esquadrão Antibombas do BOPE no Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira, em Porto Velho, após a suspeita de um artefato explosivo no local.

Segundo informações iniciais, um homem teria deixado uma bolsa no terminal, levantando a possibilidade de se tratar de uma bomba. Como medida preventiva, passageiros, funcionários e demais presentes foram retirados do local.

Equipe do BOPE verifica bolsa suspeita enquanto a Polícia Militar mantém o perímetro isolado no aeroporto de Porto Velho/Foto: Rondonia Ao Vivo

O BOPE realizou a verificação e contenção do objeto, enquanto a Polícia Militar manteve o perímetro isolado para garantir a segurança de todos. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o conteúdo da bolsa nem sobre a identificação do homem que a deixou no aeroporto.

A situação continua sendo acompanhada pelas autoridades e a matéria segue em atualização. As informações são do site Rondônia ao Vivo.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.