Suspeito de executar homem no DF é preso com a arma do crime

Escrito por Metrópoles
suspeito-de-executar-homem-no-df-e-preso-com-a-arma-do-crime

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem suspeito de homicídio em Samambaia Norte, na noite de quarta-feira (20/8). O assassinato foi cometido pouco antes da prisão.

O suspeito foi preso na BR-040, na altura do km 2, com apoio das equipes do MT 46 e do Patamo/BPChoque, após informações repassadas pelo GTOP 31.

Junto com o suspeito, os policiais militares apreenderam a arma da crime: um revólver calibre .38 contendo cinco munições deflagradas e uma intacta.

O suspeito foi levado à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), onde foi apresentado junto com a arma e as munições para as providências cabíveis.

