Suspeitos de tentar matar homem a tiros durante “disciplina” são presos em Rio Branco

Os faccionados Denes Esteves Santana da Silva, de 28 anos, e Atos Nascimento Freitas, de 27 anos, vulgo “Menor das Chapas”, foram presos, acusados de torturar e tentar matar Cleber Souza Lima, de 36 anos, a tiros na tarde desta quinta-feira (31). Uma ação rápida da Polícia Militar impediu o que seria mais uma execução promovida por uma facção criminosa no bairro Cidade Nova, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações dos policiais militares do 2º Batalhão, a denúncia chegou via Copom, informando que quatro indivíduos estariam transportando uma pessoa ferida e sangrando em direção ao rio, na Rua Barra do Sol, no bairro Cidade Nova. De posse das informações, uma guarnição da PM foi enviada ao local e, ao chegar à área, avistou dois suspeitos saindo de um terreno baldio que dá acesso à margem do rio. Um deles portava uma arma de fogo e uma faca.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir em direções opostas. Um dos homens foi capturado a poucos metros do local. O outro, identificado como Atos Nascimento Freitas, conseguiu entrar em residências vizinhas. A guarnição solicitou apoio de outras equipes e repassou via rádio as características do fugitivo.

Durante as buscas, o comandante da Rádio Patrulha avistou o suspeito descartando uma arma de fogo e uma faca. Populares também auxiliaram, indicando o trajeto de fuga e a residência onde o suspeito havia se escondido, na Rua Baixa Verde. A casa foi cercada, e o indivíduo se entregou espontaneamente. Ao ser questionado, Atos confessou ser um dos autores da agressão contra Cleber e dos disparos de arma de fogo.

Ainda segundo os policiais, o suspeito indicou o local onde havia deixado uma camisa rasgada e manchada de sangue, além de 50 munições enroladas na peça de roupa. Moradores da residência onde ele se escondeu afirmaram que não o conheciam e que ele pediu abrigo repentinamente, sem informar o motivo.

Enquanto a ocorrência era atendida, novas informações via rádio indicaram que havia um homem ferido na beira do rio, no bairro da Base. No local, equipes do Samu já prestavam os primeiros atendimentos à vítima, identificada como Cleber, que apresentava perfurações nas costas e um ferimento de raspão na testa.

Ao ser questionado pelos policiais, Cleber afirmou ter sido torturado e baleado por dois homens, identificando Atos Nascimento Freitas e Denes Esteves Santana da Silva como os autores do crime. Ambos foram localizados e conduzidos à delegacia.

Na unidade policial, os suspeitos confessaram a tentativa de homicídio, alegando que a vítima vinha cometendo furtos de fios e invadindo residências no bairro para roubar — prática proibida pela facção à qual pertencem. Segundo os criminosos, o objetivo era cortar a mão de Cleber e executá-lo como forma de “exemplo”. A vítima conseguiu escapar, mesmo ferida, nadando para salvar a própria vida até a Rua Estado do Acre, no bairro da Base.

Diante dos fatos, Denes e Atos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a arma de fogo e as munições, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.