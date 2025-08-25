Tadeu Hassem fiscaliza obras no Ramal do km 59, em Brasileia, viabilizadas com recursos destinados por Mailza Assis

O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) esteve na última quinta-feira (21) na zona rural de Brasileia para acompanhar de perto as obras em andamento no Ramal do km 59. A vistoria, registrada em suas redes sociais, contou com a presença do vereador Leonir Castro, representante da comunidade local.

Os serviços estão sendo executados com recursos garantidos ainda na época em que a atual vice-governadora Mailza Assis (PP) ocupava o mandato de senadora. A execução acontece em parceria entre o Deracre, o Governo do Estado, a Prefeitura de Brasileia e o mandato parlamentar de Tadeu Hassem.

No local, as equipes já iniciaram a implantação de bueiros, etapa fundamental que será seguida pela abertura de valas e, posteriormente, pela recuperação completa do ramal. A obra beneficiará diretamente produtores rurais e famílias da região, garantindo mais acessibilidade, segurança e escoamento da produção.

O vereador Leonir Castro ressaltou a importância da presença do deputado e da união de esforços em prol da comunidade. “Precisamos de representantes comprometidos, que não apenas destinam recursos, mas também acompanham e cobram resultados. O deputado Tadeu tem feito isso, assim como reconhecemos a contribuição da vice-governadora Mailza nesse trabalho”, destacou.

Nas redes sociais, Tadeu Hassem reforçou o compromisso de seu mandato com a população de Brasileia. “Fiscalizar obras é parte do meu dever como parlamentar. Nosso mandato está e sempre estará à disposição da cidade onde nasci e cresci, ao lado do homem e da mulher do campo”, afirmou.