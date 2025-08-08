Tainá Militão mostra detalhes da construção da nova casa com Éder: “Nosso sonho”

A influenciadora digital Tainá Militão surpreendeu os seguidores ao anunciar, nesta quinta-feira (7/8), que ela e o marido, o jogador Éder Militão, estão construindo juntos a casa dos sonhos. O casal adquiriu um terreno em novembro de 2024 e, desde então, vem desenvolvendo o projeto do novo lar a dois. A construção foi iniciada há três meses e, até então, estava mantida em sigilo, longe dos holofotes.

Nas redes sociais, Tainá compartilhou um vídeo mostrando o canteiro de obras e parte da equipe envolvida na construção. Nas imagens, já é possível ver a fundação finalizada e estruturas de madeira sendo montadas, deixando claro o avanço da obra.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Almofada com o rosto de Tainá estampado foi motivo de muita risada por parte da influenciadora Reprodução: Instagram/@tainamilitao Casal posou em passeio turístico com vestimentas da cultura local Reprodução: Instagram/@tainamilitao

Éder Militão e Tainá Castro no casamento Reprodução: Gabriel Queiroz/Quem Tainá Castro Militão Reprodução: Instagram/@tainamilitão Éder Militão, Vini Jr. e os oito padrinhos do casamento com Tainá Castro Reprodução: Gabriel Queiroz/Quem Voltar

“Em novembro do ano passado, eu e o Éder compramos juntos um terreno para construir do zero o nosso sonho, do jeitinho que desejamos”, escreveu Tainá. Ela ainda revelou que pretende dividir detalhes da obra com seus seguidores: “Estou pensando em compartilhar com vocês o diário de obra uma vez por mês. O que acham?”. Apesar da empolgação, a influenciadora não especificou se o imóvel está sendo construído no Brasil ou na Europa.

Horas depois, Tainá compartilhou também o print de uma videochamada com o marido, que causou gargalhadas nos seguidores. Longe da amada, já que Éder está em Madrid, na Espanha, e Tainá no Rio de Janeiro com os filhos, o jogador de futebol não viu outro jeito senão deitar com uma almofada estampada com o rosto da esposa! Enquanto Tainá ria na captura da imagem, Éder aparecia com o rosto quase totalmente tampado, com a legenda: “Quem disse que ele não vai dormir comigo hoje?”.

O anúncio vem poucas semanas após o casamento luxuoso dos dois, celebrado no Palácio Tangará, em São Paulo, com direito a festa glamourosa e presença de familiares e amigos próximos.

Juntos desde o início de 2024 em união estável, Tainá e Éder agora dão um novo passo na vida a dois.