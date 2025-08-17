17/08/2025
Universo POP
Felca é ameaçado de morte e Justiça manda Google quebrar sigilo de e-mail
As verdadeiras razões pelas quais And Just Like That não conseguiu corresponder a Sex and the City
Anitta visita território indígena no Xingu: “Persistem e resistem”
Nattan é barrado em restaurante em Orlando e veste calça de Rafa Kalimann para entrar
Lady Gaga assina contrato e voltará ao Brasil em março de 2026; saiba detalhes
Homem sai do carro para ouvir áudio de amante, esquece Bluetooth ligado no carro e esposa ouve tudo
Vaza foto sensual de processo contra Hytalo Santos
Perícia aponta que assinaturas em testamento de Cid Moreira são falsas
Marina Ruy Barbosa emociona com homenagem à Glória Maria
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo

Takahashi bate australiana em estreia no Europe Smash de tênis de mesa

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
takahashi-bate-australiana-em-estreia-no-europe-smash-de-tenis-de-mesa


Logo Agência Brasil

Primeira brasileira a estrear no Europe Smash 2025 de tênis de mesa, em Malmo (Suécia), a paulista Bruna Takahashi venceu de virada a australiana Constantina Psihogios, por 3 sets a 1 (10/12, 11/1, 11/4 e 11/60. Na próxima rodada, Bruna enfrentará a vencedora do confronto entre a romena Elisabeta Samara (32ª) e a japonesa Harimoto Miwa (6ª), que jogam na terça (19). A competição em Malmo vai até o próximo domingo (24).

Número 19 do mundo, a paulista de 25 anos foi surpreendida no início da partida contra a australiana (60ª no ranking), de apenas 16 anos a forçou nos. Bruna abriu vantagem de 5 a 3 no primeiro game, mas Constantina virou o placar para 8 a 5. Bruna se recuperou e passou a liderar por 10 a 8, no entanto a australiana retomou domínio do jogo e fechou o set em 12 a 10.

Na segunda parcial, Bruna acelerou o ritmo das jogadas, neutralizou a australiana e ganhou por 10 a 1, empatando o jogo. Embalada, Bruna seguiu com jogo acelerado e levou a terceira parcial por 11 a 4, passando à frente no placar. O set seguinte foi bem disputado: a australiana abriu vantagem de 4 a 2, mas não durou muito: Bruna acertou seis pontos consecutivos e deslanchou até levar o set por 11 a 6, selando a vitória por 3 sets a 1.

Calderano estreia nesta segunda-feira (18)

Número 3 do mundo e recém-campeão em do WTT Contender de Forz do Iguaçu (Paraná), o carioca Hugo Calderano disputa a primeira rodada contra o paulista Vitor Ishiy (53º no ranking) às 14h45 (horário de Brasília) desta segunda (18). Quem ganhar, terá pela frente o vencedor do embate entre o japonês Yuta Tanaka (34º) e o chinês Wen Ruibo (35º).


São Paulo - 06/07/2025 - Dirigente responsabiliza Hugo Calderano por imbróglio com visto Sem poder competir nos EUA, brasileiro perderá competição importante. Foto: Divulgação/WTT

Hugo Calderano estreia no Europe Smash contra o compatriota Vitor Ishiy, às 14h45 desta segunda-feira (18) – Foto: Divulgação/WTT

Calderano também competirá a chave de duplas mistas ao lado de Bruna Takahashi. Em julho, eles faturaram o primeiro título juntos no WTT Contender de Buenos Aires (Argentina). A dupla brasileira estreará direto na fase de oitavas de final. Os adversários serão conhecidos na terça (19). Já Vitor Ishiy disputará as duplas masculinas ao lado do equatoriano Alberto Mino.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.