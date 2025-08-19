Tanizio anuncia que será candidato a presidente do MDB e crítica Vagner: “Não teve consideração”

O deputado Tanizio Sá anunciou durante sessão ordinária na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta terça-feira (19), que vai disputar a presidência da executiva estadual do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) no próximo dia 29 de agosto.

O parlamentar criticou o seu opositor e atual presidente da executiva estadual do partido, o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, que assumiu o cargo após a morte do ex-deputado Flaviano Melo.

“Quero aqui dizer que sou candidato à presidência do MDB no dia 29. Vou disputar ali com o Vagner. Eu acho que a alternância de poder é necessária. Ele assumiu agora um pouco também, com o presidente, após a morte de Flaviano, ele está fazendo um belo trabalho aí, mas eu não me senti contemplado quando fui tirado da chapa da atual presidente”, destacou.

“Ele (Vagner) botou uma chapa lá e me deixou fora. Nos outros partidos, geralmente, quem comanda os partidos é quem tem mandato. No MDB, está o contrário. Quem não tem mandato é quem comanda. Então, eu não queria ser presidente. Acho que o Vagner, pela história que tem da sua esposa, da sua filha, da sua família, podia conduzir o MDB como presidente. Mas pela falta, eu achei essa falta de consideração, com todo o respeito que temos, ter me deixado de fora da chapa do vice-presidente. Então, decidi”, acrescentou.

Tanizio disse que tem o maior respeito pela esposa de Vagner e sua colega de bancada, a deputada Antônia Sales, mas entende que o esposo da parlamentar não teve consideração por ele.

“Eu admiro muito a deputada Antônia. É uma deputada exemplar, mãe de família respeitada. Respeito também sua filha, a ex-deputada Jessica Sales. O Acre perdeu muito quando não a elegeu. Mas eu senti que não fui respeitado. Foi uma falta de consideração”, finalizou.