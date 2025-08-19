19/08/2025
Universo POP
Coluna da Beth: sob encanto e elegância, Wolney Paiva e Lene Holanda dizem ‘sim’ no Terra Verde; VEJA FOTOS
Marília Mendonça tem material para 20 anos de lançamentos, diz empresário
Pen drive com gravações de Marília Mendonça é alvo de disputa judicial
Amanda Kimberlly se pronuncia e expõe conversa com Bruna Biancardi
Marina Ruy Barbosa surge pela primeira vez como Suzane von Richthofen em nova série
Após vídeo, influenciador Felca recebe ameaça de morte
Filho da princesa da Noruega pode pegar 10 anos de prisão por estupro
Ex-bailarina celebra milagres 11 anos após grave acidente em circo nos EUA
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira
Paola Carosella quebra silêncio sobre romance com Henrique Fogaça

Tanizio anuncia que será candidato a presidente do MDB e crítica Vagner: “Não teve consideração”

O parlamentar criticou o seu opositor e atual presidente da executiva estadual do partido, o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, que assumiu o cargo após a morte do ex-deputado Flaviano Melo

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O deputado Tanizio Sá anunciou durante sessão ordinária na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta terça-feira (19), que vai disputar a presidência da executiva estadual do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) no próximo dia 29 de agosto.

O parlamentar criticou o seu opositor e atual presidente da executiva estadual do partido, o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, que assumiu o cargo após a morte do ex-deputado Flaviano Melo.

Tanízio Sá e o ex-prefeito Vagner Sales/Reprodução

“Quero aqui dizer que sou candidato à presidência do MDB no dia 29. Vou disputar ali com o Vagner. Eu acho que a alternância de poder é necessária. Ele assumiu agora um pouco também, com o presidente, após a morte de Flaviano, ele está fazendo um belo trabalho aí, mas eu não me senti contemplado quando fui tirado da chapa da atual presidente”, destacou.

“Ele (Vagner) botou uma chapa lá e me deixou fora. Nos outros partidos, geralmente, quem comanda os partidos é quem tem mandato. No MDB, está o contrário. Quem não tem mandato é quem comanda. Então, eu não queria ser presidente. Acho que o Vagner, pela história que tem da sua esposa, da sua filha, da sua família, podia conduzir o MDB como presidente. Mas pela falta, eu achei essa falta de consideração, com todo o respeito que temos, ter me deixado de fora da chapa do vice-presidente. Então, decidi”, acrescentou.

Tanizio disse que tem o maior respeito pela esposa de Vagner e sua colega de bancada, a deputada Antônia Sales, mas entende que o esposo da parlamentar não teve consideração por ele.

“Eu admiro muito a deputada Antônia. É uma deputada exemplar, mãe de família respeitada. Respeito também sua filha, a ex-deputada Jessica Sales. O Acre perdeu muito quando não a elegeu. Mas eu senti que não fui respeitado. Foi uma falta de consideração”, finalizou.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.