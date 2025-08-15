Tarado do Baú é investigado por encostar pênis em passageiras e filmar

Policiais civis da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Valparaíso, no Entorno do Distrito Federal, investiga uma denúncia de importunação sexual dentro de um ônibus que faz o trajeto entre Céu Azul (GO) e Brasília.

O caso ganhou repercussão nas redes sociais nessa terça-feira (12/8), quando uma postagem alertou sobre o criminoso, que ficou conhecido como o Tarado do Baú.

O agressor, de 28 anos, já foi identificado. De acordo com relatos à polícia, ele é uma pessoa conhecida pelos moradores do Jardim Céu Azul (GO) e é considerado um maníaco sexual compulsivo .

Nas gravações, é possível ver o homem encostando o pênis em uma mulher que estava em pé dentro do ônibus, enquanto se filma cometendo o ato. Em outro vídeo, ele aparece filmando as nádegas de uma passageira, que depois desce do coletivo.

A delegada Sâmia Noleto, titular da Deam, explicou que a unidade tomou conhecimento do caso após as imagens começarem a circular na internet. Segundo ela, os abusos teriam ocorrido ainda em 2023, mas só agora vieram à tona.

A delegada reforça que está em busca de outras vítimas que possam prestar depoimento e representar criminalmente contra o abusador.

As autoridades pedem que qualquer pessoa que tenha vivido situação semelhante denuncie, para que mais casos sejam investigados e medidas legais sejam tomadas.

A coluna Na Mira tenta localizar a defesa do investigado.